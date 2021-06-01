Tarım arazilerini dolu vurdu
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Tarım arazilerini dolu vurdu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tarım arazilerini dolu vurdu Tokat'ta dün etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Tarım arazilerini dolu vurdu

TOKAT - Tokat'ta dün etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 köyde meyve ağaçları, ekili tarım arazileri zarar gördü. Dolu yağışı erik, kiraz ve elma ağaçlarındaki meyvelerin dökülmesine neden oldu. Yem bitkileri ve buğday ekili tarım arazilerde yağışlardan olumuz etkilendi. Hasada hazır hale gelen bağlarda da dolu büyük zarara yol açtı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipleri arazilerde hasar tespit çalışmasına başladı. Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Cengiz Dertli, 20'ye yakın köyün yağışlardan olumsuz etkilendiğini söyledi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören köylerde 10 ekiple tespit çalışması yaptığını belirten Dertli, yasal mevzuatlar çerçevesinde çiftlerin zararlarının karışlanması için çalışma yapılacağını söyledi.

Ekili tarım arazileri ile meyve ağaçları büyük zarar gördü

Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde sağanak yağışla birlikte oluşan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. 3 ahırın çatısı uçarak kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisi ile uçan çatı parçaları ağaçların dallarına takılı kaldı. Maddi hasarla atlatılan olayda köylüler yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi. 3 çocuk annesi Meliha Canikli (55), gözyaşı dökerek yaşadığı çaresizliği anlattı. Fırtınadan ahırlarını büyük zarar gördüğünü belirten Canikli, "Ahırlarımızın çatıları tamamen uçtu. Samanlarımız açıkta kaldı. Yapacak bir şeyimiz yok, büyük zararımız var" dedi.

Keşlik Köyü Muhtarı Murat Kışla, yaşadıkları çaresizliği dile getirerek, "Dünkü olay Rabbimin bir afatı idi. Önüne geçilemeyecek bir olay. Bütün mahsullerimiz çatılarımız zarar gördü. Yem bitiklerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz kalmadı" diye konuştu. Çiftçi Osman Kışla ise fırtına, yağmur ve dolu yağışından ekili arazileri ile birlikte tüm meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Tarım arazilerini dolu vurdu
Tarım arazilerini dolu vurdu
Tarım arazilerini dolu vurdu
Tarım arazilerini dolu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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