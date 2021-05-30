Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar
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Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar İlkbahar mevsimiyle birlikte zorlu yayla yolculuğuna başlayan Iğdırlı besiciler, tarım arazilerine zarar vermemek için koyun sürüsünü asfalt yollardan geçirerek yaylalara ulaştırmaya çalışıyor.

Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar

IĞDIR - İlkbahar mevsimiyle birlikte zorlu yayla yolculuğuna başlayan Iğdırlı besiciler, tarım arazilerine zarar vermemek için koyun sürüsünü asfalt yollardan geçirerek yaylalara ulaştırmaya çalışıyor.

Uzun geçen kış mevsimi sonrası yaylalara çıkmak için hazırlanan besicilerin zorlu yayla yolculuğu başladı. Binlerce koyundan oluşan sürüyü günler süren yolculuk sonrası yaylalara ulaştırmaya çalışan besiciler, tarım arazileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yayla güzergahı üzerinde bazı alanlarda ekili tarım arazilerinin bulunmasından dolayı zorlanan koyun yetiştiricileri, arazilere zarar vermemek için binlerce koyundan oluşan sürüyü asfalt yoldan geçirerek yaylalara gitmeye çalışıyor. Yaklaşık 2-3 kilometrelik yolu bu şekilde kat etmek zorunda kalan besiciler, tarım arazilerinin olmadığı alanlara varınca rahat nefes alıyorlar. Sürünün asfalt yoldan geçtiğini gören seyahat halindeki araç sürücüleri ise sürü geçene kadar araçlarıyla düşük hızda seyrederek doğacak olumsuz sonuçların önüne geçmeye çalışıyorlar.

Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar
Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar
Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar
Tarım arazilerine zarar vermemek için binlerce koyunu asfalt yoldan geçiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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