Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor

Kütahya'nın Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, zirai ilaç atıklarının tehlike saçtığını bildirdi.

Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor
18.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:20

Kütahya'nın Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, zirai ilaç atıklarının tehlike saçtığını bildirdi.

Sahada gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, "İlçemiz bir tarım bölgesi, dolayısıyla tarım ilaçları çok kullanılıyor. Çevremize rastgele atılan plastik ilaç kutuları tabiatı kirletiyor. Zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya da çeşme başlarına atmayarak doğayı ve çevreyi koruyunuz. Uygulama sırasında boşalan ilaç ambalajlarını üç kez temiz su ile çalkalayarak temizleyiniz. Çalkalama suyunu ilaçlama makinesinin deposuna boşaltınız. Temizlenmiş boş ilaç ambalajlarını ayrı bir torbada veya kutuda muhafaza ediniz. Biriktirdiğiniz üçlü yıkamaya tabi tutulmuş boş ilaç ambalajlarını bakanlık tarafından belirli yerlere yerleştirilmiş olan toplama konteynırlarına ya da ilgili toplayıcı kurumlara götürerek teslim ediniz. Üçlü yıkama yapılarak temizlenen ilaç ambalajları tehlikeli atık sayılmadığından geri dönüşümleri yapılabilmektedir. Bu işlemi yaparak milli ekonomiye katkı sağlayınız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor Haber
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ferdi Tayfur Türkan Şoray Şahan Gökbakar
Spor Falcao Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:20:42. #1.14#
title