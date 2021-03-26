Tarım arazilerinden güneş paneli çalan 2 kişi tutuklandı
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Tarım arazilerinden güneş paneli çalan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarım arazilerinden güneş paneli çalan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde tarım arazileri üzerine kurulan güneş panellerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

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GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde tarım arazileri üzerine kurulan güneş panellerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Nizip ve Karkamış ilçelerindeki 11 ayrı noktadaki tarım arazilerinde kurulu olan 650 bin TL değerindeki güneş panelleri ve bağlantı malzemelerinin çalınması ile ilgili jandarma çalışma başlattı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit ettikleri kişilerin yakalanması için Gaziantep ve Şanlıurfa'da 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 101 güneş paneli, 10 kontrol rölesi, 2 jeneratör ve 145 muhtelif eşya ve hırsızlık olaylarında kullanılan 2 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ve M.Ç. tutuklanırken A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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