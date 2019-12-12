Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları 16 Aralık'ta son buluyor

12.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58

2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 16 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünce kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine satışı uygulaması süresinin 16 Aralık 2019'da son bulacağı, vatandaşların kalan dört günü değerlendirmesi uyarısında bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hazineye ait tarım arazileri ve 2/B taşınmazlarının satışında bir daha süre uzatımı olmayacağı, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için en geç 16 Aralık'a kadar başvurularını ve ödemelerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA