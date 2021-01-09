Tarım arazileri susuz kalan çiftçiler, çözüm arıyor

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuraklık, tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Bölgede bulunan akarsu ve göllerin kuruması, arazilerin verimliliğini azalttı. Çiftçiler, alternatif tarım ürünleri kapsamında çözüm aradıklarını söyledi.

Sivas'ta son yıllardaki yağış azlığı ve göllerin kuruması, tarım arazilerini etkiledi. Kent genelinde birçok baraj gölünün suyu çekilirken, yağış olmaması nedeniyle de tarlalar susuz kaldı. Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan Tecer Dağı eteklerinde yer alan ve dağdan gelen kaynaklarla beslenen Kellah Gölü, su kaynaklarının azalması nedeniyle kurudu. Dağdan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen gölde, son yıllarda kurak geçen mevsimler nedeniyle su toplanamadı. Çevredeki tarım arazilerinin de sulanmasında önemli olan göl, üretimi de olumsuz etkiledi. Bölgede yaşayan çiftçiler, şubat ayında da ekim süreci olduğunu belirterek, alternatif tarım ürünleri kapsamında çözüm aradıklarını söyledi.

'YAĞIŞ OLMAZSA DÖNEM KURAK GEÇER'İlçede çiftçilik yapan su ürünleri mühendisi Murat Sulakçı, normalde bölgelerin ocak aylarında karla kaplı olması gerektiğini belirterek, "Tüm dünyada yaşanan kuraklıktan Ulaş ilçemiz de kendisine düşen payı aldı. Ocak ayının ortalarına giriyor olmamıza rağmen hala kar yağmadı. Yoğun kar yağışı alan bir bölge olmasına karşın yağmur dahi yok. Müthiş derecede bir kuraklık var. Ürünümüzü gördük, inceledik. Şayet yakın bir zamanda yağışlar belli bir ritimde yağmazsa bizi oldukça kurak geçecek bir dönem bekliyor. Eğer yağmur yağarsa ürünümüzü bir nebze olsun kurtarabiliriz. Ancak yağmur yağmazsa bu bölgenin şubat döneminde yine bir ekim süreci var. En azından yazlık ürünler arpa, yulaf gibi birtakım alternatif ürünleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturulursa, bu bünyede tespit edilen yerlerde alternatif ürünlerin ekim çalışması yapılabilir. Bizim avantajımız şubat ayında bir ekim daha yapabilir olmamız. Bölgemizde kış sert geçiyor. Sonra ürünümüzün topraktan çıktıktan sonra kar tarafından üzeri kapanırsa çürümenin önüne geçmiş oluruz. Yani kar yağışı çok önemli. Kar, İç Anadolu Bölgesi'nde 'bereket' demektir. Kar bizim ürünümüzü soğuktan koruyan yorgandır" diye konuştu. 'YARIM METRE KAR OLURDU'Ulaş ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Vahap Seyhan ise "Yağışların az olmasından dolayı çiftçimizin mağduriyeti yüksek. Bu bölgede normalde en az yarım metre kar olurdu. Kar toprağın içindeki buğdayı saklıyordu. Yani don olayı olmuyordu. Şu anda geceleri eksi 3 derece, 4 derecelere kadar düşüyor. Önümüzdeki dönemlerde daha da soğuk olacak bunu hissedebiliyorum. Kar yağışı da olmayınca don olayı gerçekleşecek, toprağın altındaki mahsulümüz çürüyecek. Tohum desteği, gübre desteği ya da sigorta gibi desteklerde bulunulursa bu hem çiftçinin menfaatine hem de ekonomi için iyi bir adım olur" dedi.

Ulaş ilçesi Ovacık köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhammet Mesut Öntaş da "Tabi ki biz de kooperatif olarak üretimde pay sahibiyiz. Şimdiye kadar yaklaşık 10 ton tohum ektik, 2 tonu yeşermiş vaziyette. Kalan 8 tonluk yeşermemiş tohumun yerine eğer bize destek olunur, baharda ekilecek tohumlardan temin etmemiz sağlanırsa tabi ki zararı en aza indirmiş oluruz. Bunlar yonca, korunga, yulaf, arpa gibi yazlık ekilecek ürünlerin tohumları olur. Bu destek verilirse zararımız azalır ve çiftçiler olarak biz de memnun oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı