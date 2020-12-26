Tarım arazileri artık dijital ortamda kiralanabilecek
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Tarım arazileri artık dijital ortamda kiralanabilecek

26.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:19
Tarım arazileri artık dijital ortamda kiralanabilecek

TARIM ve Orman Bakanlığı, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sistemin hizmete sunulduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sistemin hizmete sunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bakanlık, dijitalleşme kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu. Böylece, kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sistem hizmete sunulmuş oldu. Bu sistem ile, daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler, arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek, bu sayede daha fazla üretim ve daha fazla gelir elde edebilecek.Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden, üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve modülde istenilen bilgileri sisteme girebilecek. Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel üretim, iyi tarım, organik tarıma ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecek. Ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:19:20. #1.14#
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