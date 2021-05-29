TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracının kontrolden çıkarak otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracının kontrolden çıkarak otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli'ye bağlı Danışmentli köyünde meydana geldi. Taner Koç'un kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracından yola düşen Taner Koç, yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan tarım aracının park halindeki otomobile çarptığı ve sürücünün yola uçtuğu görülüyor.

TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
TARIM ARACININ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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