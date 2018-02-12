Tarım Aracılarının Kayıt Altına Alınması Projesi

Doğu ve Güneydoğu illerinden Karadeniz Bölgesine fındık toplamak amacıyla gelen mevsimlik tarım işçilerini organize eden "Tarım İş Aracılarına" yürütülen bir proje kapsamında eğitim verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle 2017 yılında Ordu, Düzce ve Sakarya illerinde yürütülen "Tarım Aracılarının Kayıt Altına Alınması ve Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında bölgede dayıbaşı olarak da bilinen Tarım İş Aracıları tespit edilerek eğitime alındı.

Ordu'da faaliyet gösteren Pikolo Derneği tarafından yürütülen eğitim kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'de 77 dayıbaşına, tarımda iş sağlığı güvenliği, çocuk işçiliği ve istihdam koşulları konuları anlatıldı.

Ordu, Şalıurfa ve Mardin İşkur müdürlüklerinin de destek verdiği proje kapsamında kriterlere uygun olan 77 dayıbaşından 72'si sertifika almaya hak kazandı.

Proje koordinatörü Ömer Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmanın çocuk işçiliğinin sonlandırılması ve mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir model çalışması olduğunu söyledi.

Dede, tarım aracılarının yasal mevzuat doğrultusunda çalışmalarının birçok sorunu ortadan kaldıracağını da belirterek, bu çalışmanın örnek olduğuna dikkat çekti.

Proje koordinatörü Ömer Dede, bundan sonra İşkur tarafından belgelendirilmeyen ve işçi çalıştıran dayıbaşlarının ilgili kanun gereği belli cezalarla karşılaşabileceklerinin de altını çizerek, "Tarım iş aracılığı yapan kişilerin en yakın İşkur müdürlüklerine müracaat ederek, gerekli belgeleri almaları önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Dede, sertifika alan 72 dayıbaşının bölgelerinde yaklaşık 30 bin tarım işçisi ve yine yaklaşık 2 bin çocuğu temsil ettiklerini de sözlerine ekledi.