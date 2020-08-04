Tarım aracı TIR'la çarpıştı, baba öldü, kızı yaralandı
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Tarım aracı TIR'la çarpıştı, baba öldü, kızı yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, seyir halindeki TIR'la çarpışan 'patpat' diye bilinen tarım aracının sürücüsü Bayram Köken (56) yaşamını yitirdi, kızı Nurcan Köken (19) yaralandı.

Tarım aracı TIR'la çarpıştı, baba öldü, kızı yaralandı
04.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:21

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, seyir halindeki TIR'la çarpışan 'patpat' diye bilinen tarım aracının sürücüsü Bayram Köken (56) yaşamını yitirdi, kızı Nurcan Köken (19) yaralandı.

Kaza, Şuhut'un Atlıhisar köyü yolu üzerinde meydana geldi. O.A.'nın kullandığı 03 BP 793 plakalı TIR ile Bayram Köken'in kullandığı 'patpat' diye bilinen tarım aracı, kavşakta çarpıştı.

Tarım aracının hurdaya döndüğü kazada sürücü Bayram Köken ile beraberindeki kızı Nurcan Köken yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bayram Köken doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nurcan Köken ise tedavi altına alındı.Jandarma, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

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