Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
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Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı

Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de fındık bahçesine giden patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampolden dereye uçtu.

Düzce'de fındık bahçesine giden patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampolden dereye uçtu. Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fındık bahçesine gitmek için hareket eden K.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasındaki bağlantı yoluna geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden dereye uçtu. Patpat sürücüsü K.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü K.Y. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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