Tarım aracı devrildi: 7 yaralı
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Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

11.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:22
Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hendek ilçesi Bakraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu araçta bulunan O.K., Ö.F.B., Y.E.D., H.O., S.T., M.K. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Tarım aracı devrildi: 7 yaralı
Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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