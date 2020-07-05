Tarım aracı devrildi: 1 ölü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde Necati Yılmaz'ın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Devrilen pat pat aracının altında kalan Necati Yılmaz'ın eşi Hayriye Yılmaz hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu. Hayriye Yılmaz'ın cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA