Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Peynir (60) idaresindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, Meşebükü Mahallesindeki fındıklık bahçesinde devrildi.
Tarım aracının altında kalarak yaralanan Peynir için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Peynir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.