Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Badanoz (55) idaresindeki odun yüklü "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Akçakoca ilçesine bağlı Beyören köyü Değirmenoluk mevkisinde devrildi.



Kazada, sürücü Badanoz ile aracın römorkunda bulunan Sevgi Badanoz (50) yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tarım aracının römorkunun altında kalan Sevgi Badanoz'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Ahmet Badanoz ise kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.