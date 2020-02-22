Tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
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Tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:56
Tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ilçesinin Dalkorur köyünden tarlasına giden Timurtaş'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Timurtaş ve kardeşi Ali Timurtaş yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Timurtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
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