Tarım Aracı Ağaca Çarptı: 1 Ölü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kullandığı tarım aracıyla ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kullandığı tarım aracıyla ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemaller köyünde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla fındık bahçesinden evine giden Ali İhsan Aker (80), odun yüklü aracın hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü Aker, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.