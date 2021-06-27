Tarım aletinin altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım aletinin altında kaldı

Tarım aletinin altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir kooperatife bağlı tarım aletleri satışı yapan işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin elini bırakarak kaldırımdaki tarım aletlerinin etrafında oynamaya başlayan 4 yaşındaki kız çocuğu, bir anda tarım aletinin altında kaldı. Üstüne düşen tarım aletinden çevredekilerin yardımlarıyla kurtulan küçük kız çocuğu, çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin bir ihmal olup olmadığı araştırılırken, civar esnafı ve vatandaşlar ise, kaldırıma konulan tarım aletlerinin tehlikeli olabileceğinden artık bırakılmamasını istiyor.

Diğer taraftan, yaralanan kız çocuğunun taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Tarım aletinin altında kaldı
Tarım aletinin altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi ile tartışan adam tüfekle kendini yaraladı! Olaya şahit olan çocukları gözyaşlarına boğuldu
Eşi ile tartışan adam tüfekle kendini yaraladı! Olaya şahit olan çocukları gözyaşlarına boğuldu
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mert Müldür Emre Kocadağ Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım aletinin altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 17:19:08. #1.15#

title