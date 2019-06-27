Ceyhan ilçesinde tarım aletine sıkışan inek, kurtarıldı.

Ceyhan ilcesi Körkuyu Mahallesi'nde ikamet eden Salih Yencilek, ineğinin tarım aletine sıkıştığını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, ineği sıkıştığı tarım aletinden çıkardı.

İnek, kurtarma görevlileri tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA