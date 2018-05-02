Tarım Alanlarını Dolu Vurdu

Yurdun bir bölümünde etkili olan sağanak ve dolu Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te ekili alanlarda hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta önceki gün başlayan dün de aralıklarla etkisini sürdüren sağanak ve yer yer dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

Buğday, arpa ve çilek ekili alanları etkileyen dolunun ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, beraberinde Dulkadiroğlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şeref Yurdagül ile yağışın en fazla etkilediği Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Dulkadiroğlu Gıda, Tarım ve İlçe Müdürü Şeref Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın özellikle çilek, buğday, arpa, mısır ve biber tarımının yapıldığı arazilere hasar verdiğini söyledi.

Yurdagül, Arslanbey Çiftliği bölgesinde yaklaşık 3 bin, Maksutlu Mahallesinde de 2 bin dekar olmak üzere 5 bin dekar civarında arazinin zarar gördüğünü kaydetti.

Bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir ve Dulkadiroğlu belediyeleri de tıkanan kanalları açma ve beton boru yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da dün etkili olan dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran kentte dün kısa süreli etkili olan dolu Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Kale, Akçadağ ve Hekimhan'daki kayısı bahçelerine zarar verdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, dolunun vurduğu meyvelerin ekonomik değerini yitirdiğini ifade etti.

Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız da şimdiye kadar özellikle Sarıkız ve Yayladamı mahallelerinin yüksek bölgelerinde kayısı bahçelerinin dolu nedeniyle olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kayısı üreticileri de hasarlarının büyük olduğunu kaydetti.

Kilis

Kilis'te etkili olan sağanak ve dolu ise zeytinliklerin yanı sıra bağ ve bahçelerde zarara neden oldu.

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, yapılan ilk incelemelerin ardından ürünlerde ciddi hasar tespit ettiklerine değindi.

10 Nisan'da da kent genelinde benzer bir afet yaşandığını anımsatan Deli, her iki olayda da üreticilerin sıkıntı yaşadığını söyledi.