Tarım alanlarında çekirge mücadelesi
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Tarım alanlarında çekirge mücadelesi

Birçok kültür bitkisiyle beslenen çekirgeler, özel mülk olmayan sahalarda kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zarar veriyor.

Tarım alanlarında çekirge mücadelesi
29.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:18

Birçok kültür bitkisiyle beslenen çekirgeler, özel mülk olmayan sahalarda kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zarar veriyor. Etkin mücadele yapılmadığında çekirgeler ekonomik kayıplara neden oluyor.

Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam tarlalarda ekonomik kayıplara neden olan zararlı çekirgeler konusunda açıklamalarda bulundu.

İl ve ilçelerdeki konu sorumlusu teknik elemanlarca saha kontrolleri mart başından beri devam ettiğini söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Üreticilerimizin tarla bahçe kontrollerini sıklıkla yapıp çekirge yoğunluğun tespiti durumunda il veya ilçe müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir" dedi.

İlkbahar aylarında çöl çekirgesi akını olabileceği ihtimali üzerine düşünerek gerekli tedbirler alınması gerektiğini belirten Müdür Sağlam, "Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlasında olmayan hazine arazileri, meralar, köyün ortak alanları vb sahalarda varlık göstererek buralarda önemli zararlar veren çekirge mücadelesi; Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yapılmaktadır. İlkbahar aylarında yurdumuzda çöl çekirgesi akını olabileceği ihtimali düşünülerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Tehlike söz konusu olduğu takdirde keşif, takip ve mücadele organizasyonu ile mücadelenin zamanında yapılması sağlanmalıdır. Pandemi nedeniyle üretimin çok büyük emeklerle gerçekleştirildiği bugünlerde ürünlerimizin korunması meselesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir" diye konuştu.

Yoğun biçimde görülebilir

Önceki yıllarda tespiti yapılan garsiyat alanlarındaki başarılı mücadeleler ile yeşilçekirge yoğunluğu kontrol altında tutulabildiğini ifade eden Sağlam, "Ancak polifag bir zararlı olan çekirge öncelikle kültür bitkilerimizde hububat, fındık, açık alan sebze vs. gibi ve mera alanlarında havaların ısınması ile birlikte yoğun biçimde görülebilir. Bu nedenle üreticilerimizin tarla bahçe kontrollerini sıklıkla yapıp yoğunluğun tespiti durumunda il veya ilçe müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre senede bir döl veren çekirgeler, yumurtalarını su tutmaya meyilli araziler, çayır dipleri, tarla kenarlarındaki işlenmemiş sert topraklar, meyilli ve nispeten yumuşak topraklar, çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak setlere bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular önce çevredeki çayır otları ile beslenirken, daha sonra da kültüre alınmış alanlara geçiyor. Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenmekte olup bitkilerin saplarını kesmek suretiyle özellikle genç bitkilere önemli zarar veriyor. Türkiye'de 10'a yakın türü zararlı olarak görülüyor. En yaygın görülme ve zarar sırasına göre türler; yeşil çekirge, kara çekirge, Fas çekirgesi, madrap çekirgesi ve İtalyan çekirgesidir. Yeşilçekirge türleri ve İtalyan çekirgesi bütün bölgelerde yaygın olarak bulunmakta olup, Fas çekirgesi ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde görülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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