Tarım alanları artırıldı
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Tarım alanları artırıldı

Patates tohumlarının yüklenmesi Tohumlarının İlaçlanması Traktörle patates ekimi yapılması Ahlat ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ile röportajBitlis'te tarım alanları artırıldı Verimli topraklara sahip Bitlis'in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı.

05.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:23

Patates tohumlarının yüklenmesi

Tohumlarının İlaçlanması

Traktörle patates ekimi yapılması

Ahlat ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ile röportaj

Bitlis'te tarım alanları artırıldı

Verimli topraklara sahip Bitlis'in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm çiftçilerin üretim için seferber olduğunu söyledi.

İlçedeki boş alanları tarıma kazandırdıklarını anlatan Demirden, "Ahlat'ta yaklaşık 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılmakta. 200 ile 250 bin ton civarında ise ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Topraklarımız oldukça elverişli olduğu için patatesin kalitesi ve lezzeti organik düzeyde oluyor." dedi.

Çiftçi Kenan Örken de iklim şartlarının tarıma çok elverişli olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince ve imkanlar dahilinde bu yıl ekim alanlarımızı genişlettik. Şu anda arazilerimizde tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bir haftaya kadar ekimlerimizi bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Tarım alanları artırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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