Tarım alanında yaşanan sorunlar görüşüldü

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindeki heyet, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan toplantıda müdürlüğün çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretinde olduklarını kaydederek her konuda kapılarının üreticilere açık olduğunu ifade etti. Yoldaş, "Valimiz Bilal Şentürk'ün destekleriyle köylerimizde bu sene 100 bin adet ceviz fidanı dağıtacağız. Arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Sizlerde muhtarımızın aracılılığı ile listelere isminizi yazdırabilirsiniz. Arazilerimiz küçük ve parçalı olmasının yanı sıra boş bırakılıyor, buda bizim için ayrı bir kayıp. En azından köy nüfusumuz yaşlandı ve azaldığı için işi az getirisi çok ürünler dikersek ceviz fidanı gibi ilimize ve milli ekonomimize katkımız olur" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA