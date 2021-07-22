Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi genç yetenekleri ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek hizmete sunulmasının ardından pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, yeni nesil sanatçıları ağırlayacak.