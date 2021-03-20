Tarık Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tarık Üstün'ün hayatı ve biyografisi
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Tarık Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tarık Üstün'ün hayatı ve biyografisi

20.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 01:36
Tarık Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tarık Üstün'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tarık Üstün geliyor. Peki, spor yorumcusu Tarık Üstün kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tarık Üstün'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarık Üstün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor? Spor yorumcusu Tarık Üstün'ün biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

TARIK ÜSTÜN KİMDİR?

Tarık Üstün 1968 Ankara doğumludur. Tarık Üstün , ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca Tarık Üstün eski bir futbolcudur ve defans mevkisinde oynamıştır. 1989 yılında Ankaragücü'nde futbola başladı. Rizespor, Ankara BB, Keçiörengücü, Şekerspor ve Karamanspor'da oynadı.

Tarık Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tarık Üstün'ün hayatı ve biyografisi

Tarık Üstün, TRT'de yayımlanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası maçlarında yorumculuk yaptı. Ayrıca TRT Spor'da haftanın maçlarını değerlendiriyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Tarık Üstün'ün Twitter'da 16 bin takipçisi vardır.

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