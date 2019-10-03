Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

03.10.2019 13:56
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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