Tarık ünlüoğlu için tören düzenlendi

03.10.2019 12:43

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne - Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ünlüoğlu'nun sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu Salı günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Artı Sahne'de tören düzenlendi. Törene Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Selçuk Yöntem , Mehmet Aslantuğ, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ata Demirer'in aralarında olduğu sanatçılar, Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Ünlüoğlu'nun hayatını anlatan bir filmle başladı.

EŞİ GÜLENAY KALKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan törende gözyaşlarını tutamadı. Sahneye gelen Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem eşlik etti. Kalkan, tabuta sarıldı.

'KENDİSİNİ KARDEŞİM GİBİ HİSSETTİM'

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Üzüntüm büyük. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkcığım gidiyorsun ama aramızdasın" dedi.

"AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİYİM"

Oyuncu Oktay Kaynarca da törende usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu anlattı. Kaynarca, "Yaşam sevincini içinde olduğu gibi bize aktaran, taşıyan, öğreten, bize yol gösteren ağabey oldu hep. Paşamın söylediği gibi gerçekten ağabeyimi kaybetmiş gibiyim. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BİR MASAYI TERK ETMESİ ASLA İSTENMEYEN BİR KARAKTERDİR"

Oyuncu Selçuk Yöntem ise Tarık Ünlüoğlu ile ilgili anılarını anlattı. Yöntem, "Cenazelerde çok gülerdik, çok küstük, çok barıştık. Küsmelerimiz, barışmalarımız çok ilginçti. Çok komikti. Toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir masayı terk etmesi asla istenmeyen bir karakterdir. Ben burada konuşma yaparken hüzünlenmeyeceğim diye söz verdim. Bir barışma anımızı anlatacağım. Ankara'da dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla dolmuşa bindim, o da bir arkadaşıyla bindi. Benim yanımdaki arkadaşımı da tanıyor. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı. Beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabii gülmeye başladım. ve barıştık" ifadelerini kullandı.

Artı Sahne'deki törenin ardından Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu Levent Afet Yolal Camisine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Törenden görüntüler

Katılımcılardan detaylar

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ konuşması

-Oyuncu Oktay Kaynarca konuşması

-Oyuncu Selçuk Yöntem konuşması

-Taziyeler

-Tabutun götürülmesi

Kaynak: DHA

- İstanbul