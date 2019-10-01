01.10.2019 16:36

Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Sanatçı, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı "Ünal Bey" ile "Kurtlar Vadisi"ndeki "Testere Necmi" karakterleriyle tanınıyordu.

Kaynak: AA