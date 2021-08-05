Tarık Mengüç'ten üzen haber geldi
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Tarık Mengüç'ten üzen haber geldi

Tarık Mengüç'ten üzen haber geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün (49) Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. İşte Mengüç'ün son durumu...

Tarık Mengüç telefonla konuğu olarak katıldığı, Astrolog Çiğdem Işık'ın sunduğu EkoMagazin adlı radyo programında koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

AŞI OLMUŞTU...

Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da söyleyen Mengüç, sevenlerinden dua istedi.

"RAHATÇA NEFES ALMAYI DİLİYORUM"

Mengüç yayında Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlarda yaşamını yitiren insanlar, yanarak kül olan ormanlar ve ormanlarda yaşayan canlılar için gözyaşlarını tutamadı.

Mengüç, "Allahım bize rahat nefes almayı nasip etsin, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Allah öyle bir yağmur yağdırsın ki yangın bölgelerindeki tüm yağmurları söndürsün, yayını dinleyen herkesi çok seviyorum, herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Tarık Mengüç'ten üzen haber geldi

Kaynak: Snob Magazin

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