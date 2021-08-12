TARIK DURSUN K. FOÇA'DA ANILDI - 12 Ağustos 2021

TARIK DURSUN K. FOÇA'DA ANILDIYazar, Yayıncı ve Film Yönetmeni Tarık Dursun K., vefatının 6'ıncı yıldönümünde Foça'da sevgi ve özlemle anıldı.

TARIK DURSUN K. FOÇA'DA ANILDI

Yazar, Yayıncı ve Film Yönetmeni Tarık Dursun K., vefatının 6'ıncı yıldönümünde Foça'da sevgi ve özlemle anıldı.

Foça Belediyesi, yaşamının son yıllarını Foça'da geçirmiş Usta Yazar, Yayıncı ve Film Yönetmeni Tarık Dursun K. için anma programı düzenledi.

Beşkapılar Kalesi'ndeki etkinliğin başlangıcında; Foça Belediye Tiyatrosu Tarık Dursun K. ' hikayesinden uyarladığı 'Elişleri Oyunu'nu sahneledi.

Yazar Berat Alanyalı, Tarık Dursun K. 'nın hayatı ve sanat kariyeri hakkında bilgiler verdi.

Anma toplantısını olanaklı kılan Foça Belediyesi'ne değerli Başkan Fatih Gürbüz nezdinde teşekkürlerimizi sunalım diyen Berat Alanyalı; "Ne yazarsa yazsın daima şiire çalan bir dil, kurguda ustalık ve sinemanın beslediği anlatım gücü, kocaman bir Tarık Dursun K. yazım evrenini oluşturdu. "dedi.

Ardından, Tarık Dursun K. 'nın yakın sanatçı dostları Aydoğan Yavaşlı, Cihan Demirci ve Hasan Öztoprak, anılarını paylaştı.

İzmir'i sokak sokak anlattı

Tarık Dursun K. 'nın çok sevdiği İzmir'i hikaye ve romanlarında sokak sokak anlattığını ifade eden Aydoğan Yavaşlı; "Onun yanından her zaman daha aydınlanmış olarak ayrılırdım. Konuşmalarımızda söz ettiği yazar isimleri bende okuma isteği uyandırırdı. Bazı hikayelerimi götürdüğüm zaman ağır eleştiriler aldım ondan. Mesela okudum, böyle baktı; 'Sen burada anlatmışsın'dedi. E ne yapacaktım? dedim; 'Keşke yazsaydın'dedi. Orada ben anlatmakla yazmak arasındaki farkı öğrendim ondan. "dedi.

Onun ömrünü uzatan yer Foça'dır

Cihan Demirci; "Gerçek yazarlar ilk kitaplarını hep zor bastırırlar. Zaten Tarık Dursun K. 'yı burada konuşmamızın ve anmamızın en önemli nedeni, bu ülkede gerçek yazar sayısı azdır ama yazar çoktur. Türkiye'nin sorunu, okur yoktur. Yani yazarımız çoktur ama yazarlıkla hayatını sürdüren, eski sözcükle idame ettiren insan sayısı çok azdır. Tarık Dursun K. o kuşağın yazarlıkla hayatını sürdüren kuşağın en son temsilcilerinden bir tanesiydi. Sadece bir yazar değil, iyi bir yayıncı, sinemacı, yönetmen, senaristtir. Ama bunların ötesinde bugüne kadar Türk Edebiyatında karşıma benzeri çıkmamış, edebiyat dünyasında gençlerin elinden tutan, onlara destek olan, benim dışında sayısız insanın yolunu açan, kitaplarını basan, yazılarını yayınlayan büyük bir ustadır. Son yıllarında ömrünü uzatan yer Foça'dır onun. Burayı boşuna tercih etmedi Tarık Dursun K. Belki bilmeyen dostumuz olabilir, parkisyonla savaştı. "dedi

İzmir, Tarık abiyle özdeşleşmiştir

Hasan Öztoprak; "Tarık abiyi aslında ne kadar anlatsak, tam olarak anlatamayız. Çünkü o, çok kendi nevi şahsına münhasır bir abimizdi, bir yazardı. İnsan olarak çok özel biriydi ama aslında edebiyatçı olarak bugün tam değeri anlaşılmayan, değeri tam olarak verilmeyen gerçekten büyük bir edebiyatçıydı. Ben en az Orhan Kemal ve Nazım Hikmet kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü edebiyata çok büyük, hikayede özellikle çok büyük yenilikler yapmıştır. İzmir'de doğmuş ama, İzmirliliğini İzmir'de doğmuş olmasına bağlamıyorum. Bana göre İzmir'i en iyi anlatan birkaç yazardan bir tanesidir. Gerçekten İzmir, Tarık abiyle özdeşleşmiştir, o yüzden İzmirliydi bence. Anma toplantılarını gelenekselleştirmek ve daha akademik bir hale dönüştürmek lazım. Tarık abiyi sempozyumlarla anmamız lazım. "dedi.

Kaynak: Habermetre