Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
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Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Samsunspor Kulübü eski yöneticilerinden Tarık Darende, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Samsunspor Kulübü eski yöneticilerinden Tarık Darende, son yolculuğuna uğurlandı.

Tarık Darende için Asri Mezarlık'ta öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Darende, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, Tesis Müdürü Sinan Hacıyunus, Kulüp Scouting ekipleri, FİFA Kokartlı Hakem Mete Kalkavan, eski kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Samsun Şube Başkanı Şener Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iş adamları, ailesi, taraftarlar ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı
Tarık Darende son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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