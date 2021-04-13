Tarık Çetin: "Daha iyi sonuçlar alabilirdik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarık Çetin: "Daha iyi sonuçlar alabilirdik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Genç kaleci Tarık Çetin, ligde daha iyi sonuçlara imza atabileceklerini söyledi.

Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmalarında 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Rizespor'un başarılı genç kalecisi Tarık Çetin takımda iyi bir hava olduğunu ifade ederek "Bülent hocanın gelmesiyle birlikte güzel bir enerji yakaladık. Takım tekrardan bir hava kazandı diyebilirim. 2 galibiyet ile bunu saha içerisinde gösterdik. Yaşadığımız puan kayıplarına gelirsek, kolay maçlar değildi ama daha iyi sonuçlar alabilirdik. Camiamız her zaman daha iyi sonuçları hak ediyor. Biz de bunun için buradayız. Umarım Antalya maçının ardından tekrardan 3 puan alışkanlığımıza devam edebiliriz" dedi. - RİZE

Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'
Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'
Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'
Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'
Tarık Çetin: 'Daha iyi sonuçlar alabilirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarık Çetin: "Daha iyi sonuçlar alabilirdik" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:56:42. #1.15#
title