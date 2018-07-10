Tarık Çamdal'a Uyarı "Kalırsan Futbol Hayatın Biter"

Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!" uyarısı yapıldığı öğrenildi. Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda Galatasaray'a fazla sorun çıkarmayacak. (Sabah)