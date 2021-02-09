Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra hayatı ve eserleri

Tarık Buğra Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarındandır. Çok yönlü bir yazar olan Buğra, özellikle romanlarıyla tanınır. 1991'de devlet sanatçısı unvanı almıştır. Peki, Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra hayatı ve eserleri

Tarık Buğra, tarihçi Ayşe Buğra'nın babasıdır. Ayşe Buğra, iş adamı Osman Kavala ile evlidir. İşte yazar Tarık Buğra hakkında merak edilenler:...

TARIK BUĞRA KİMDİR?

Süleyman Tarık Buğra, 2 Eylül 1918 – 26 Şubat 1994 arasında yaşamış Türk gazetecidir. Tarık Buğra roman, hikâye, oyun ve fıkra yazarıdır.

Tarık Buğra Akşehir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Lisesi'nde okumaya başladı.

1936 senesinde Konya Lisesi 'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. İki sene sonra Hukuk Fakültesi'ne, oradan da Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet tezini vermeden ayrıldı.

Gazeteciliğe 1947 senesinde başladı.

1951 senesinden sonra Milliyet, Vatan, Yenigün, Yeni İstanbul gazeteleri ile haftalık Yol dergisinde yazı yazdı. Bu gazete ve dergilerin bazılarında yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Tercüman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığından 1976 senesinde ayrıldı ve bundan sonra zamanını sadece edebiyata ayırdı. Devlet Tiyatroları'nda Edebi Kurul Başkanlığı'nda Edebi Kurul üyesi oldu.

İlk zamanlarında hikaye yazan Buğra, ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı romanlar yazmaya başladı.

Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil, bir kasabadan baktığı "Küçük Ağa", yakın tarihe resmi tarihten başka bir bakış açısı getirdi. Bu romanın devamını 1967 senesinde "Küçük Ağa Ankara'da" adıyla yayımladı.

Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken isimli romanlarında da Cumnuriyet'in çeşitli evreleri, demokrasiye geçiş dönemi gibi konuları işledi.

Ortaouyncusu "Komik-i şehir" Naşit'in hayatından yola çıkarak yazdığı "İbiş'in Rüyası" ile 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması'nda başarı ödülü, Osmanlı İmparatorluğu 'nun kuruluş yıllarını anlattığı Osmancık'la (1985) Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanı'nı, Yağmur Beklerken'le Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü'nü aldı.

1991 senesinde "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Birey özgürlüğünü savunduğu "Ayakta Durmak İstiyorum" ve "Üç Oyun" adıyla kitaplaştırdığı piyeslerinin hemen hepsi sahnelendi ve romanları televizyon dizisi haline getirildi.

Fıkralarından seçmeleri "Gençlik Türküsü", gezi notlarını "Gagaringrad", dil ve edebiyat üzerine yazılarını "Düşman Kazanmak Sanatı", denemelerini "Bu Çağın Adı" başlıklarıyla yayımladı.

26 Şubat 1994 tarihinde kanser tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

Karacaahmet Mezarlığı'nda medfundur.

Eserleri

Roman

Yalnızların Romanı (Çınaraltı, 5 Mayıs – 9 Haziran 1948)

– 9 Haziran 1948) Aşk Esirleri (Milliyet, 30 Eylül – 9 Aralık 1950)

Tetik Çekildikten Sonra (Akın, 29 Ağustos – 8 Ekim 1951)

Ofsayd (Akın, 10 Ekim – 13 Kasım 1951)

Sonradan Yaşamak (Vatan, 16 Şubat – 23 Mayıs 1953)

İnce Hesaplar (Milliyet, 19 Mart – 3 Mayıs 1953)

Abaza Paşa'nın Rüyası (Bursa Hâkimiyet, 27 Eylül 1955 – 7 Şubat 1956)

Şehir Uyurken (Bursa Hâkimiyet, 4 Haziran – 22 Eylül 1956)

Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lâmbası (Yeni Gün, 11 Nisan – 31 Mayıs 1957)

Ölü Nokta (Yeni İstanbul, 23 Nisan – 10 Haziran 1958)

Çolak Salih (Tercüman, 15 Mayıs – 5 Temmuz 1984)

Siyah Kehribar (1955), Küçük Ağa (1963)

Küçük Ağa Ankara'da (1966)

İbiş'in Rüyası (1970)

Firavun İmanı (1978)

Bir Köşkünüz Var mı? (1978)

Gençliğim Eyvah (1979)

Dönemeçte (1980)

Osmancık (1983)

Dünyanın En Pis Sokağı (1989)

Hikâye

Oğlumuz (1949)

Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952)

İki Uyku Arasında (1954)

Hikâyeler (1964)

Tiyatro

Ayakta Durmak İstiyorum (1966)

Üç Oyun (Akümülatörlü Radyo, Dört Yumruk, Ayakta Durmak İstiyorum, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, 1979)

İbiş'in Rüyası (1982)

Güneş ve Arslan, Sıfırdan Doruğa (1988)

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