Tarık Almış spor salonu kapılarını yeniden açıyor

MANİSA (Bültenler) - Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kapalı yüzme havuzu ve spor salonunu içinde barındıran tesisteki tadilat işlemlerinin tamamlandığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının 12 Şubat tarihinde saat 15.45'te oynayacağı Finalspor maçıyla Tarık Almış Spor Tesislerinin kapılarının yeniden açılacağını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte bir süredir tadilat işlemleri yapılan Tarık Almış Spor Tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, yüklenici firma yetkilileri, teknik ekipler ve tesis sorumluları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda gelişen teknolojinin imkânlarından faydalanılarak Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yenilemeye gidildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Tarık Almış Spor Tesislerindeki tadilat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı, tesiste antrenmanlara başladı. 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 15.45'te Manisa BBSK-Finalspor karşılaşması ile tesisimizin kapıları yeniden açılacak. Manisa'nın ihtiyaç duyduğu bir tesisi yenileyerek hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporseverlere ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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