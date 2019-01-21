Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ tarafından "Tarihten Günümüze Ayıntap-Gaziantep" adlı kitap yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap 25-26 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Tarih bölümünün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu-Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Sempozyumu'nun bildiri metinlerinden oluştu.

Kitabın editörlüklerini Prof. Dr. Ahmet Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelikdemir, Araştırma Görevlisi Selim Osrak ve Murat Dağ yaptı.

"Tarihten Günümüze Ayıntap-Gaziantep" kitabı "Osmanlı Öncesi Ayıntab", "Osmanlı Döneminde Ayıntab", "Milli Mücadelede Ayıntab", "Cumhuriyetten Günümüze Gaziantep" ve "Gaziantep'in Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Durumu" adlı bölümlerden oluşuyor.

Bu bölümlerde Gaziantep tarihi, kültürü, coğrafyası, ekonomisi, sosyal yapısıyla ilgili ve pek çoğu yeni bilgiler ihtiva eden 70 makale yer alıyor.

Gazi Kültür AŞ'nin 23'üncü yayını olarak okuyucuyla buluşan bin 567 sayfalık çalışma, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, seçkin kitapçılarda, Gazi Kültür AŞ'nin internet sitesi "magazagaziantep.com" ve kitap satışı yapan internet sitelerinde satışa sunuldu.

Kaynak: AA