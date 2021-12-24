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Tarihteki İlk Sms 'Nft' Olarak Satıldı

Tarihteki İlk Sms 'Nft' Olarak Satıldı
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Son yıllarda "Dijital Sanat" olarak adlandırılan 'NFT' piyasası her geçen hareketleniyor.

Son yıllarda "Dijital Sanat" olarak adlandırılan ' Nft' piyasası her geçen hareketleniyor. Dünya'nın ilk kısa mesajı (sms) NFT olarak satıldı.

Aralık 1992'de gönderilen "Mutlu Noeller" mesajı, NFT olarak açık arttırmaya sunuldu.

Vodafone tarafından düzenlen etkinlikte NFT haline getirilen 'ilk kısa mesaj' 107 bin Euro'ya alıcı bulundu.

FRANSA'DA YAPILDI

Açık artırma Fransa'da bulunan Aguttes müzayede evi tarafından düzenlendi.

Para ise kripto para Ethereum üzerinden yapıldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Satıştan elde edilen gelir Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne bağışlanacak.

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