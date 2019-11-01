Tarihteki En Gizemli 4 Doğaüstü Olay

01.11.2019 20:05

- Hill Çiftinin Tuhaf Hikayesi19 Eylül 1961'de, Barney ve Betty hill Niagara şelalesinin olduğu bölgeden New Hampshire'deki evlerine doğru dönüyorlardı.Akşam 10.30 civarlarında Betty Hill, gökyüzünde çok küçük ama yıldız kadar parlak olan bazı cisimler gördü.Onun bakış açısıyla bu cisimler, ayın tam yukarısında bulunuyor ve bir sağa bir de sola doğru düzensiz olarak hareket ediyorlardı.

Kaynak: Youtube