Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları

11.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:22

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 176 yolcusuyla havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu uçakta bulunan mürettebat dahil tüm yolcular hayatını kaybetti.



İran ilk başta suçlamaları inkar etse de cumartesi yaptığı açıklamada "yanlışlıkla" uçağı vurduğunu kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle