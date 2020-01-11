Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları
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Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları

Ukrayna Hava Yolları'na ait 752 sefer sayılı ait uçak, tarihte ilk defa hedef olarak düşürülen sivil yolcu uçağı değil. Tarih boyunca özellikle Soğuk Savaş döneminde ve sıcak savaşlarda çok sayıda yolcu uçağı vurularak yüzlerce kişinin hayatına mal olundu

11.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:22
Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 176 yolcusuyla havalanan Havayolları'na ait yolcu uçağının tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu uçakta bulunan mürettebat dahil tüm yolcular hayatını kaybetti.


İran ilk başta suçlamaları inkar etse de cumartesi yaptığı açıklamada "yanlışlıkla" uçağı vurduğunu kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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