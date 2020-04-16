Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Detaylar haberimizde.

16 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Nisan'da tarihte yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik bir sırayla sizlerle paylaşıyoruz.

Olaylar

1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.

1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.

1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.

1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.

1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.

1928 - Yüce Divan Cumhuriyet döneminin ilk mahkûmiyet kararını, Yavuz Zırhlısı'nın tamiratında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İhsan Eryavuz'a verdi.

1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.

1943 - Dr. Albert Hofmann, LSD'nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.

1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.

1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.

1959 - Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.

1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.

1971 - Türkiye İşçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.

1972 - İnsanoğlunun 5. Ay yolculuğu 'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.

1973 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan 10'u için idam istendi.

1974 - Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.

1975 - Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle, Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.

1982 - Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.

1984 - Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi.

1984 - Orhan Pamuk, "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.

1988 - FKÖ İkinci Komutanı Ebu-Cihad, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

1995 - Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo, 16 Nisan 1997'de kaldırıldı.

1996 - Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen grubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50 araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tarihte Şatoy Pususu olarak bilinir.

1999 - Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı.

2001 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı.

2007 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

2017 - Türkiye'de yönetim biçimini, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.

Tarihte Bugün

Doğumlar

1821 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö. 1893)

1844 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)

1861 - Fridtjof Nansen, Norveçli gezgin, bilim adamı, diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1930)

1865 - Mehmet Esat Işık, Türk askeri hekim (ö. 1936)

1867 - Wilbur Wright, ilk motorlu uçağı yapan Amerikalı ünlü Wright Kardeşler'den (ö. 1912)

1871 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı, şair ve folklor kolleksiyoncusu (ö. 1909)

1886 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Almanya Komünist Partisi önderi (ö. 1944)

1889 - Charlie Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1977)

1896 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (ö. 1963)

1916 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (ö. 1979)

1919 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (ö. 2009)

1919 - Nilla Pizzi, İtalyan şarkıcı (ö. 2011)

1921 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar (ö. 2004)

1922 - Afif Yesari, Türk yazar (ö. 1989)

1922 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (ö. 1995)

1924 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (ö. 1994)

1925 - Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)

1927 - XVI. Benedictus, Papa

1933 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2012)

1936 - Ayla Arslancan, Türk oyuncu (ö. 2015)

1936 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (ö. 2008)

1939 - Dusty Springfield, İngiliz pop müzik şarkıcısı (ö. 1999)

1947 - Erol Evgin, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu

1947 - Kerim Abdülcabbar, Amerikalı basketbolcu

1949 - Şükrü Karatepe, Türk hukukçu ve akademisyen

1952 - Yve-Alain Bois, Cezayirli tarihçi, modern sanat eleştirmeni ve akademisyen

1956 - Necla Nazır, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı

1960 - Rafael Benítez, İspanyol teknik direktör

1965 - Martin Lawrence, Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı

1968 - Barbara Sarafian, Belçikalı oyuncu

1971 - Emre Tilev, Türk spor spikeri

1971 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö 1995)

1973 - Akon, Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı

1974 - Toygar Işıklı, Türk müzisyen ve besteci

1976 - Lukas Haas, Amerikalı aktör

1977 - Ceyda Düvenci, Türk oyuncu

1977 - Fredrik Ljungberg, İsveçli futbolcu

1982 - Boris Diaw, Fransız basketbol oyuncusu

1982 - Robert Popov, Makedon futbolcu

1983 - Marié Digby, Amerikan pop müzik şarkıcısı

1984 - Mourad Meghni, Cezayirli futbolcu

1985 - Benjamín Rojas, Arjantinli oyuncu

1987 - Aaron Lennon, İngiliz futbolcu

1987 - Cenk Akyol, Türk basketbolcu

1990 - Vangelis Mantzaris, Yunan basketbolcu

1993 - Mirai Nagasu, Amerikan buz patenci

Tarihte Bugün

Ölümler

69 - Otho, Roma İmparatoru (d. 32)

1788 - Georges-Louis Leclerc, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (d. 1707)

1828 - Francisco Goya, İspanyol ressam (d. 1746)

1846 - Domenico Dragonetti, İtalyan besteci (d. 1763)

1850 - Marie Tussaud, Madame Tussauds balmumu heykel müzesinin kurucusu (d. 1761)

1888 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (d. 1845)

1930 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (d. 1895)

1947 - Rudolf Höß, Nazi Almanyası'nda asker ve Auschwitz Toplama Kampı'nın Komutanı (d. 1900)

1958 - Rosalind Franklin, İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısı (d. 1920)

1968 - Edna Ferber, Amerikalı yazar (d. 1885)

1972 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)

1989 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (d. 1910)

1991 - David Lean, İngiliz yönetmen (d. 1908)

1992 - Sinan Kukul, Türk devrimci (d. 1956)

1994 - Ralph Ellison, Afrikalı-Amerikalı yazar (d. 1913)

1995 - İkbal Mesih, Pakistanlı çocuk işçi (gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği istismarı sembolü olan) (d. 1982)

1997 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (d. 1938)

2002 - Robert Urich, Amerikalı aktör (d. 1946)

2008 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (d. 1917)

2010 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (d. 1921)

2016 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yöneticisi (d. 1934)

Bayramlar ve Yıldönümleri

Dünya Ses Günü

Biyologlar Günü

Fırtına : Kuğu Fırtınası (3 Gün)

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)