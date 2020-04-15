Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Detaylar haberimizde.

15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:18
Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!

15 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Nisan'da tarihte yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik bir sırayla sizlerle paylaşyoruz.

OLAYLAR

1865 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı oldu.

1912 - 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı; olayda, 1513 kişi öldü.

1920 - Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts'te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri, Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.

1922 - Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

1923 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerin yapılması kararını alarak, son oturumunu gerçekleştirdi.

1925 - Doğu'da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.

1929 - İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.

1929 - Ankara Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1933 - Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı.

1945 - Zeytinyağı karne ile satılmaya başlandı.

1946 - Şair Necip Fazıl Kısakürek, Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil, bir partinin organı gibi çalıştığını söylediği gerekçesiyle üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırıldı.

1946 - Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.

1952 - ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk uçuşunu yaptı.

1955 - İlk McDonald's ABD'nin Illinois eyaletindeki Des Plaines'de açıldı. İlk günün kazancı 366,12 dolardı.

1967 - New York ve San Francisco'da yaklaşık 200 bin kişi, Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970 - Japonlar, (Canon) hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı kâğıt üzerine yazan ilk elektronik hesap makinesini üretti.

1978 - Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu.

1982 - Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 70. yaş gününe atfen, ülkede birçok yapının açılışı yapıldı. Bu yapıların en ünlüleri Juche Kulesi ve Büyük Halk Eğitim Evi'dir.

1983 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı.

1994 - Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!
TARİHTE BUGÜN

DOĞUMLAR

1452 - Leonardo da Vinci, İtalyan rönesans ressamı (ö. 1519)

1469 - Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu (ö. 1539)

1642 - II. Süleyman, Osmanlı'nın 20. Padişahı (ö. 1691)

1684 - I. Katerina, Rus Çariçesi (ö. 1727)

1707 - Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi (ö. 1783)

1843 - Henry James, Amerikalı yazar (ö. 1916)

1856 - Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair (ö. 1910)

1858 - Emile Durkheim, Fransız sosyolog (ö. 1917)

1874 - Johannes Stark, Alman fizikçi (ö. 1957)

1886 - Nikolay Gumilyov, Rus şair (ö. 1921)

1896 - Victoria Hazan, Türk şarkıcı, udi ve besteci (ö. 1995)

1912 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kurucusu (ö. 1994)

1921 - Georgiy Beregovoy, Sovyet kozmonot (ö. 1995)

1932 - Anatoliy Gromıko, Sovyet-Rus bilim adamı ve diplomat (ö. 2017)

1933

Boris Strugatskiy, Sovyet yazar (ö. 2012)

Elizabeth Montgomery, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu (ö. 1995)

1934 - Metin Ersoy, Türk müzisyen ve şarkıcı (ö. 2017)

1936 - Aydın Doğan, Türk iş adamı ve medya patronu

1937 - Çetin İpekkaya, Türk tiyatro yönetmeni ve oyuncu (ö. 2016)

1939 - Claudia Cardinale, Tunus doğumlu İtalyan aktris

1943 - Pınar Kür, Türk yazar

1945 - İstemihan Taviloğlu, Türk besteci ve müzik eğitimcisi (ö. 2006)

1949 - Kadir İnanır, Türk sinema oyuncusu

1950 - Josiane Balasko, Fransız sinema oyuncusu ve yönetmen

1955 - Dodi Al Fayed, Mısır kökenli İngiliz iş adamı (ö. 1997)

1959 - Emma Thompson, İngiliz aktris ve Akademi Ödülü sahibi

1963 - İrfan Şahin, Türk televizyoncu

1966 - Samantha Fox

1972 - Selda Özbek, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1973 - Cengiz Kapmaz, Türk gazeteci ve yazar

1974 - Danny Way, Amerikalı profesyonel kaykaycı

1976 - Evrim Alataş, Kürt asıllı Türk yazar, gazeteci ve eleştirmen (ö. 2010)

1976 - Ragga Oktay, Türk şarkıcı ve oyuncu

1978 - Luis Fonsi, Porto-Rikolu şarkıcı

1979 - Luke Evans, Galli aktör

1979 - Nez, Türk şarkıcı ve dansçı

1982 - Albert Riera, İspanyol futbolcu

1990 - Emma Watson, İngiliz oyuncu

1996 - İpek Soylu, Türk millî tenisçi

Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler!
İSTANBUL

ÖLÜMLER

1446 - Filippo Brunelleschi, İtalyan mimar (d. 1377)

1558 - Hürrem Sultan, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın nikahlı eşi ve sonraki padişah II. Selim'nin annesi (d. 1502 veya 1504)

1765 - Mihail Lomonosov, Rus bilim adamı (d. 1711)

1825 - Cristóbal Bencomo y Rodríguez, İspanyol katolik rahip. VII. Fernando'ın itirafçısı (d. 1758)

1865 - Abraham Lincoln, Amerikalı hukukçu, siyasetçi ve ABD'nin 16. Başkanı (d. 1809)

1912 - Thomas Andrews, İrlandalı gemi mühendisi ve iş adamı (d. 1873)

1913 - Abdullah Tukay, Tatar şair (d. 1886)

1921 - Ahmet Anzavur, Osmanlı subayı ve Kuva-i İnzibatiye kumandanı (Kuva-yi Milliye hareketine karşı ayaklanma başlatan) (d. 1885)

1927 - Gaston Leroux, Fransız gazeteci ve yazar (d. 1868)

1934 - Kemalettin Sami Gökçen, Türk asker, diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

1942 - Robert Musil, Avusturyalı romancı, hikâyeci ve deneme yazarı (d. 1880)

1968 - Selahattin Güngör, Türk gazeteci, fıkra ve öykü yazarı

1969 - Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk akademisyen ve siyasetçi (Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi bakanlarından) (d. 1878)

1975 - Richard Conte, Amerikalı aktör (d. 1910)

1980 - Jean-Paul Sartre, Fransız varoluşçu filozof, yazar ve eleştirmen (d. 1905)

1986 - Jean Genet, Fransız yazar (d. 1910)

1990 - Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1905)

1995 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (d. 1932)

1998 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (d. 1928)

2000 - Hayati Hamzaoğlu, Türk sinema oyuncusu (d. 1933)

2002 - Damon Knight, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1922)

2004 - Suphi Karaman, Türk asker ve siyasetçi (27 Mayıs Darbesi'nin önde gelenlerinden) (d. 1920)

2009 - Salih Neftçi, Türk ekonomist ve yazar (d. 1947)

2011 - Vincenzo La Scola, İtalyan tenör (d. 1958)

2017 - Emma Morano, İtalyan kadın (Ölümüne kadar "Yaşayan En Yaşlı Kişi" unvanı sahibi) (d. 1899)

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