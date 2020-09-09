Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

9 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 9 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR MÖ 479 - Platea Muharebesi gerçekleşti. 1543 - Mary Stuart, daha 9 yaşındayken taç giyerek İskoçya Kraliçesi oldu. 1570 - Lefkoşa Türkler tarafından fethedildi. 1850 - Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi. 1886 - Bern Uluslararası Telif Hakları Konvansiyonu toplandı. 1892 - Jüpiter'in beşinci uydusu olan Amalthea (uydu) bulundu. 1914 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı hükümetinin kabul ettiği tüm kapitülasyonları reddetti. 1921 - Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, bazı komutanlarla Yunan birliklerinin mukavemetinin kırıldığı Polatlı'nın kuzeyindeki Zafertepe'ye gelerek, Yunan Ordusunun durumunu inceledi. 1922 - İzmir'in Kurtuluşu: Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan Ordusu'nu önüne katan Türk Ordusu işgal altında bulunan İzmir'e girdi. 1923 - Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. 1933 - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın çekirdeğini oluşturan "9 Eylül Panayırı" ilk defa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından açıldı. 1940 - Macar ordusu 87 Rumeni ve de 6 Yahudiyi Treznea Katliamı'nda öldürdü. 1945 - Çin-Japon Savaşı (1937-1945) sona erdi. 1948 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kuruluşunu ilan etti. 1955 - Türk Hükümeti, 6-7 Eylül Olaylarında zarar gören kişi ve kuruluşlara yardım kararı aldı. 1971 - Boğaziçi Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1974 - 11. Antalya Film Şenliği'nde, Altın Portakal Ödülü'nü Lütfi Ömer Akad'ın Düğün filmi aldı. 1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı. 1974 - TRT'nin merkez ve bölge radyolarını birleştirilmesiyle, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo 3 oluşturuldu. 1982 - Türkiye'nin Burgaz Konsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, Ermeni kişilerce öldürüldü. 1991 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yeniden faaliyete geçti. 1992 - İspanya, Katalonya bölgesinin özerkliğini tanıdı. 1993 - İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti. 1993 - atv yayına başladı. 1995 - Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi. 2001 - 12 Dev Adam, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu. 2004 - Cakarta'da bulunan Avustralya Büyük Elçiliği'nin dışında bomba patladı, olayda 10 kişi hayatını kaybetti. 2009 - İstanbul'da son 80 yılın en yüksek yağışı yaşandı. Su taşkınları nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirdi, büyük çapta maddi hasar oluştu. 2010 - San Bruno, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir doğal gaz hattı 300 metre yüksekliğinde bir ateş duvarı oluşturarak patladı. 2011 - Dünya'nın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı. Doğumlar 214 - Aurelian, Roma İmparatoru (ö. 275) 384 - Honorius, önce Roma İmparatoru, sonra Batı Roma İmparatoru (ö. 423) 1583 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan besteci (ö. 1643) 1737 - Luigi Galvani, İtalyan fizikçi (ö. 1798) 1778 - Clemens Brentano, Alman yazar (ö. 1842) 1828 - Lev Tolstoy, Rus yazar (ö. 1910) 1869 - Abdullah Cevdet, Osmanlı siyaset adamı ve düşünür (ö. 1932) 1906 - Ali Hadi Bara, Türk heykeltıraş (ö. 1971) 1908 - Cesare Pavese, İtalyan ozan ve romancı (ö. 1950) 1909 - Arthur Jonath, Alman atlet (ö. 1963) 1913 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve fresk ressamı (ö. 1978) 1928 - Sol LeWitt, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 2007) 1932 - Müşfik Kenter, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2012) 1935 - Demir Özlü, Türk yazar 1941 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (ö. 2011) 1943 - Başar Sabuncu, Türk oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 2015) 1959 - Ruhsar Öcal, Türk opera solisti, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1960 - Hugh Grant, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı 1961 - Faruk Çaturoğlu, Türk siyasetçi 1965 - Cihat Levent, Türk millî basketbolcu 1966 - Adam Sandler, Amerikalı oyuncu 1967 - Akshay Kumar, Hint-Punjablı oyuncu, yönetmen ve yapımcı 1967 - Anna Malle, Amerikalı porno yıldızı (ö. 2006) 1969 - Özlem Zengin, Türk avukat ve siyasetçi 1970 - Tülay Günal, Türk oyuncu 1972 - George Perez, Amerikalı oyuncu 1974 - Ece Uslu, Türk oyuncu 1975 - Michael Bublé, Kanadalı müzisyen, pop-caz sanatçısı ve oyuncu 1975 - İlker Kızmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu 1976 - Mick Blue, Avusturyalı porno oyuncusu 1977 - Fatih Tekke, Türk futbolcu 1978 - Arzu Şahin, Türk halk müziği sanatçısı 1979 - Gökçe, Türk şarkıcı 1980 - Michelle Williams, Amerikalı oyuncu 1982 - Welissa De Souza Gonzaga, Brezilyalı voleybolcu 1986 - İbrahim Kendirci, Türk oyuncu 1987 - Alex Song, Kamerunlu futbolcu 1987 - Clayton Snyder, Amerikalı oyuncu 1987 - Gökhan Keser, Türk şarkıcı 1987 - Afrojack, Hollandalı DJ ve prodüktör Ölümler 276 - Florianus, Roma İmparatoru 1000 - I. Olaf, Norveç Kralı (d. 960) 1087 - I. William, İngiltere Kralı (d. 1028) 1483 - IV. Edward, İngiltere Kralı (d. 1442) 1487 - Çengua, Çin İmparatoru (d. 1447) 1513 - IV. James, İskoç Kralı (d. 1473) 1569 - Pieter Brueghel, Hollandalı ressam (d. 1525) 1830 - Bailey Bartlett, Amerikalı siyasetçi (d. 1750) 1891 - Jules Grévy, Fransız devlet adamı (d. 1807) 1898 - Stéphane Mallarmé, Fransız şair (d. 1842) 1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, Fransız ressam (d. 1864) 1941 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1869) 1942 - Tuğbay Şevki Savaşçı, Türk asker ve İstiklâl Savaşı gazisi (d. 1878) 1976 - Mao Zedong, Çin Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1893) 1981 - Jacques Lacan, Fransız psikiyatr (d. 1901) 1983 - Luis Monti, Arjantinli futbolcu (d. 1901 1984 - Yılmaz Güney, Türk yönetmen ve sinema oyuncusu (d. 1937) 1985 - Erkan Yücel, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944) 1985 - Sırrı Atalay, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1919) 1995 - Erik Nilsson, İsveç futbolcu (d. 1916) 1997 - Burgess Meredith, Amerikalı oyuncu (d. 1907) 1998 - Semiha Şakir, Türk hayırsever (d. 1905) 2001 - Ahmet Şah Mesut, Afgan askeri lider (d. 1953) 2003 - Edward Teller, Macar asıllı Amerikalı kuramsal fizikçi (d. 1908) 2006 - Mehmet Emin Aga, İskeçe seçilmiş müftüsü (Batı Trakya-Yunanistan) (d. 1932) 2010 - Rauno Mäkinen, Fin güreşçi (d. 1931)