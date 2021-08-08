Tarihte bugün ne oldu? 8 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 8 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 8 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 8 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 8 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.

• 1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

• 1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.

• 1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.

• 1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.

• 1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

• 1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

• 1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

• 1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.

• 1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.

• 1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.

• 1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.

• 1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strasbourg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.

• 1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.

• 1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.

• 1963 - ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.

• 1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede öldü.

• 1974 - ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.

• 1981 - Türkiye'nin ilk turistik hava alanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.

• 1991 - Varşova Radyo Kulesi yıkıldı.

• 1992 - Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

• 2000 - Konfederasyona ait H.L. Hunley adlı denizaltının batığı, 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.

• 2008 - 29. Olimpiyat Oyunları Pekin'de başladı.

DOĞUMLAR

• 1748 - Johann Friedrich Gmelin, Alman doğa bilimci, böcek bilimci ve botanikçi (ö. 1804)

• 1833 - Karl Klaus von der Decken, Alman kâşif (ö. 1865)

• 1879 - Emiliano Zapata, Meksikalı direnişçi ve Meksika Devrimi´nin lideri (ö. 1919)

• 1901 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (ö. 1958)

• 1902 - Paul Dirac, İngiliz fizikçi ve matematikçi (ö. 1984)

• 1910 - Sylvia Sidney, Amerikalı oyuncu (ö. 1999)

• 1919 - Dino De Laurentiis, İtalyan film yapımcısı (ö. 2010)

• 1919 - George Gerbner, Macar asıllı Amerikalı iletişim bilim profesörü (ö. 2005)

• 1921 - Esther Williams, Amerikalı film aktörü ve yüzücü (ö. 2013)

• 1925 - Aliya İzzetbegoviç, Boşnak siyasetçi (ö. 2003)

• 1928 - Edip Cansever, Türk şair (ö. 1986)

• 1929 - Yılmaz Duru, Türk oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senarist (ö. 2010)

• 1936 - Çolpan İlhan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2014)

• 1937 - Dustin Hoffman, Amerikalı sinema oyuncusu

• 1938 - Dave Godfrey, Kanadalı yazar ve yayıncı (ö. 2015)

• 1942 - Aziz Çalışlar, Türk çevirmen, araştırmacı, denemeci ve tiyatro yazarı (ö. 1995)

• 1943 - Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2019)

• 1944 - Michael Johnson, Amerikalı pop, country ve folk şarkıcısı, gitarist (ö. 2017)

• 1951 - Louis van Gaal, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

• 1951 - Muhammed Mursi, Mısırlı siyasetçi (ö. 2019)

• 1951 - Mamoru Oshii, Japon animatör, yönetmen ve senarist

• 1952 - Jostein Gaarder, Norveçli yazar

• 1953 - Seynan Levent, Türk program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve muhabiri

• 1955 - Herbert Prohaska, Avusturyalı millî futbolcu ve teknik direktör

• 1956 - Cecilia Roth, Arjantinli aktris

• 1960 - Mustafa Balbay, Türk gazeteci

• 1964 - Giuseppe Conte, İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi

• 1964 - Nuray Hafiftaş, Türk ses sanatçısı ve besteci (ö. 2018)

• 1970 - José Francisco Molina, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

• 1972 - Joely Collins, Kanadalı yapımcı ve oyuncu

• 1973 - Cem Öğretir, Türk sunucu ve haberci

• 1976 - JC Chasez, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, dansçı, kayıt yapımcısı ve oyuncu

• 1976 - Tawny Cypress, Amerikalı dizi oyuncusu

• 1977 - Lindsay Sloane, Amerikalı oyuncu

• 1977 - Ebru Yaşar, Türk şarkıcı

• 1978 - Alan Maybury, İrlandalı eski millî futbolcu

• 1978 - Louis Saha, Fransız futbolcu

• 1981 - Vanessa Amorosi, Avustralyalı şarkıcı ve müzisyen

• 1981 - Roger Federer, İsviçreli tenisçi

• 1981 - Simge Sağın, Türk pop müzik şarkıcısı

• 1981 - Harel Skaat, İsrailli şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu

• 1983 - Bade İşçil, Türk oyuncu

• 1985 - Anita Wlodarczyk, Polonyalı çekiç atıcı

• 1988 - Beatrice, İngiliz kraliyet ailesinin üyesi

• 1988 - Danilo Gallinari, Profesyonel İtalyan basketbolcu

• 1988 - Katie Leung, İskoç oyuncu

• 1990 - Vladimír Darida, Çek millî futbolcu

• 1991 - Nélson Oliveira, Portekiz doğumlu genç futbolcu

• 1992 - Casey Cott, Amerikalı oyuncu

• 1992 - Josip Drmic, İsviçreli millî futbolcu

• 1994 - Cameron Payne, Amerikalı profesyonel basketbolcu

• 1998 - Shawn Mendes, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

• 117 - Trajan, Roma İmparatoru (d. 53)

• 869 - II. Lothar, 855 yılından ölümüne kadar geçen dönemin Lotharingiya kralı (d. 835)

• 1545 - Injong, Joseon Krallığı'nın 12. kralı (d. 1515)

• 1553 - Girolamo Fracastoro, İtalyan fizikçi (d. 1478)

• 1555 - Oronce Finé, Fransız matematikçi ve kartograf (d. 1494)

• 1719 - Christoph Ludwig Agricola, Alman ressam (d. 1667)

• 1746 - Francis Hutcheson, İrlandalı filozof (d. 1694)

• 1827 - George Canning, İngiliz devlet adamı (d. 1770)

• 1828 - Carl Peter Thunberg, İsveçli doğa bilimci (d. 1743)

• 1897 - Jacob Burckhardt, İsviçreli sanat tarihçisi (d. 1818)

• 1897 - Antonio Cánovas del Castillo, İspanya Başbakanı (d. 1828)

• 1898 - Eugène Boudin, Fransız ressam (d. 1824)

• 1902 - Jacques Joseph Tissot, kariyerinin çoğunu İngiltere'de geçiren Fransız ressam (d. 1836)

• 1902 - John Henry Twachtman, Amerikalı ressam (d. 1853)

• 1944 - Erwin von Witzleben, Alman asker ve Nazi Almanyası'nın mareşali (d. 1881)

• 1944 - Michael Wittmann, Alman asker ("Kara Baron" lakaplı II. Dünya Savaşı'nda tank komutanı) (d. 1914)

• 1947 - Anton Ivanovich Denikin, Rus general (d. 1872)

• 1959 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (d. 1902)

• 1961 - Avram Galanti Bodrumlu, Türk eğitimci, siyaset adamı (d. 1873)

• 1964 - Cengiz Topel, Türk Pilot Yüzbaşı (d. 1934)

• 1973 - Dean Corll, Amerikalı seri katil (d. 1939)

• 1974 - Baldur von Schirach, Alman siyasetçi ve Nazi Almanyası'nda Hitler Gençliği lideri (d. 1907)

• 1974 - Galip Arcan, Türk tiyatro sanatçısı, oyun yazarı ve oyuncu (d. 1894)

• 1975 - Cannonball Adderley, Amerikalı caz alto saksafoncusu (d. 1928)

• 1985 - Louise Brooks, Amerikalı sinema oyuncusu ve dansçı (d. 1906)

• 1985 - Abdülkadir Bulut, Türk şair (d. 1943)

• 1985 - Leo Weisgerber, Alman dilbilimci (d. 1899)

• 1991 - James Irwin, Amerikalı astronot (d. 1930)

• 1992 - Ebu'l-Kasım Hoyî, İranlı-Iraklı Şii merci (d. 1899)

• 1996 - Nevill Mott, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

• 1998 - Bekir Yıldız, Türk öykü yazarı (d. 1933)

• 2004 - Fay Wray, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (d. 1907)

• 2005 - Ahmed Deedat, Müslüman yazar ve konuşmacı (d. 1918)

• 2005 - Barbara Bel Geddes, Amerikalı oyuncu (d. 1922)

• 2007 - Melville Shavelson, Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1917)

• 2008 - Orville Moody, Amerikalı golfçü (d. 1933)

• 2009 - Dani Jarque, İspanyol futbolcu (d. 1983)

• 2009 - Aram Tigran, Ermeni müzisyen (d. 1934)

• 2010 - Patricia Neal, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

• 2010 - Massamasso Tchangai, Togolu millî futbolcu (d. 1978)

• 2011 - Cem Erman, Türk oyuncu (d. 1947)

• 2013 - Karen Black, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

• 2014 - Charles Keating, İngiliz oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1941)

• 2015 - Gönül Ceylan Ece, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1936)

• 2015 - Sean Price, Amerikalı rap sanatçısı ve prodüktör (d. 1972)

• 2017 - Arleta, Yunan müzisyen (d. 1945)

• 2017 - Glen Campbell, Amerikalı şarkıcı, aktör ve müzisyen (d. 1936)

• 2017 - Barbara Cook, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1927)

• 2017 - Arlene Gottfried, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1950)

• 2017 - Ken Roberts, İngiliz profesyonel rugby oyuncusu (d. ?)

• 2017 - Gonzague Saint Bris, Ödüllü Fransız romancı, biyografi yazarı ve gazeteci (d. 1948)

• 2017 - Janet Seidel, Avustralyalı kadın şarkıcı, piyanist ve eğitimci (d. 1955)

• 2017 - Emerenciana Ortiz Santos, Filipinli oyuncu (d. 1937)

• 2017 - Mattlan Zackhras, Marshall Adaları'nda Devlet Bakanlığı görevi yapmış siyasetçi (d. 1970)

• 2018 - Nicholas Bett, Kenyalı atlet (d. 1992)

• 2018 - Ronald Crawford, Avustralyalı eski Olimpiyat uzun atlama sporcusu (d. 1936)

• 2018 - Arthur Davies, Galli erkek opera sanatçısı (d. 1941)

• 2018 - Willie Dille, Hollandalı siyasetçi (d. 1965)

• 2018 - Jarrod Lyle, Avustralyalı profesyonel gölfçü (d. 1981)

• 2018 - Linda Mkhize, Güney Afrikalı rap müzisyeni, şarkıcı ve DJ (d. 1981)

• 2018 - Takeshi Onaga, Japon siyasetçi (d. 1950)

• 2018 - Mihail Şahov, Ukraynalı güreşçi (d. 1931)

• 2019 - Mazhar Krasniqi, Yeni Zelandalı Müslüman toplum lideri ve insan hakları savunucusu (d. 1931)

• 2019 - Manfred Max Neef, Şilili siyasetçi ve ekonomist (d. 1932)

• 2020 - V. Balakrishnan, Hint siyasetçi (d. 1939)

• 2020 - Buruji Kashamu, Nijeryalı politikacı (d. 1958)

• 2020 - Alfredo Lim, Filipinli politikacı (d. 1929)

• 2020 - Chica Xavier, Brezilyalı aktris (d. 1932)

• 2020 - Nandi Yellaiah, Hint siyasetçi (d. 1942)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Kurtuluş Günü: Bitlis'in Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu 1916

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Tarihte bugün ne oldu? 8 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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