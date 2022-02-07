Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat'ta doğan ünlüler! 7 Şubat'ta ne oldu? 7 Şubat ne günü?

7 Şubat'ta doğan ünlüler! 7 Şubat'ta ne oldu? 7 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat ne günü? 7 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

7 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

7 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar şu şekildedir:

457 - I. Leo, Doğu Roma İmparatoru oldu.

1550 - III. Julius, Papa oldu.

1727 - İbrahim Müteferrika, Osmanlı'da basılmak üzere ilk kitap baskı kalıpları hazırlattı.

1898 - Émile Zola'ya, Alfred Dreyfus'u savunmak için L'Aurore gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanına hitaben kaleme aldığı açık mektup J'accuse için iftira davası açıldı.

1900 - Britanyalı İşçi Partisi kuruldu.

1914 - Charlie Chaplin'in ilk filmi, "The Little Tramp" gösterime girdi.

1921 - T.C. Resmî Gazete çıkmaya başladı.

1929 - Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) günü ilk kez kutlandı.

1934 - Paris'te ayaklanmalar sürüyor; Fransa Başbakanı Édouard Daladier istifa etti.

1935 - Ünlü masa oyunu Monopoly'nin patenti alındı.

1941 - Britanyalılar, Bingazi'yi aldı.

1942 - Hırvat Naziler, Banja Luka'da aralarında 551 çocuğun da bulunduğu 2 bin 300 sivil Sırpı katlettiler.

1952 - Türkiye'de mevcut olan Oda ve Borsaların yetkilileri, bir araya gelerek teşkil ettikleri Genel Kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuruldu.

1962 - ABD, Küba ile olan tüm ihracat ve ithalatını durdurdu.

1964 - The Beatles müzik grubu, New York'un JFK Havaalanına indi ve böylece ilk ABD turneleri başlamış oldu.

1966 - İzmir Kula ve Yün Mensucat Fabrikası'nda, 70 gündür süren greve polis müdahale etti; 25 işçi, 4 gazeteci, 8 er ve 13 polis yaralandı.

1968 - Ağrı'da sıcaklık eksi 48 dereceye düştü; çevredeki göl ve ırmaklar dondu.

1968 - Zonguldak'ta 7000 işçi Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nı bastı; polis işçilere karşı cop ve göz yaşartıcı bomba kullandı. İşçiler sendika tarafından kandırıldıklarını ileri sürdüler.

1971 - İsviçre'de kadınlara seçme hakkı verildi.

1973 - TBMM'de kabul edilen bir yasa ile "Maraş" iline "kahramanlık" unvanı verildi; ilin adı "Kahramanmaraş" oldu.

1974 - Grenada, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1977 - SSCB, Soyuz 24 uydusunu fırlattı.

1979 - Her iki gezegenin keşfinden bu yana; Plüton, ilk kez Neptün'nün yörüngesinin içine girdi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Uğur Mumcu, Erdal Eren tarafından öldürülen Piyade Er Zekeriya Önge'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü yazdı: "... atılan kurşunla öldürülen inzibat eri Zekeriya Önge'nin ana ve babası da gözyaşları içinde, bağırlarına taş basıyor... Akıtılan kanı, bir başkasının kanı ile temizlemeye olanak yoktur; hele akıtılan kan yoksul bir inzibat erinin kanıysa..."

1983 - Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, "Artık yeniden bürokrat olamam, müsteşarlık yapmam mümkün değil. Kendi programımı uygulayabilirsem parti kuracağım. Ancak ikinci, üçüncü adam olarak belirli işleri yapmak mümkün olmadığı için kendi programımı kendim yapacağım" dedi.

1984 - Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.

1986 - Haiti'de, 28 yıl süren aile yönetimi, Başkan Jean-Claude Duvalier'nin Karaipler'den kaçması ile son buldu.

1990 - Amasya'nın Merzifon ilçesi'ndeki Yeniçeltek Kömür İşletmesi'nde, grizu patlaması meydana geldi. 3 işçi öldü, 63 işçi toprak altında mahsur kaldı.

1990 - SSCB'nin dağılması: Sovyetler Birliği Komünist Partisi güç monopolünü devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

1991 - Haiti'nin ilk seçilmiş Başkanı Jean-Bertrand Aristide, görevine başladı.

1992 - Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında Avrupa Birliği'ni oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı.

1995 - Uzay mekiği Discovery, Rus uzay istasyonu Mir ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.

1998 - Kış Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın Nagano kentinde başladı.

2006 - FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre müsabakasında meydana gelen olumsuz olaylar sebebiyle, Türkiye millî futbol takımına 6 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

2007 - Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin uygulanmasına ilişkin antlaşma, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Hükûmetleri arasında Tiflis'te imzalandı.

2009 - Victoria'da çıkan orman yangını sonucu 173 kişi öldü ve bu yangın Avustralya tarihinin en büyük doğal afeti oldu.

2011 - Aden Körfezi açıklarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

2011 - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Güney Sudan'da Kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu.

2012 - 23 gün önce Başyargıcı tutuklattığı için Hükûmet karşıtı protestolar nedeniyle Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid istifa etti.

2013 - Zambiya'da gerçekleşen otobüs ve kamyon kazası nedeniyle en az 51 kişi öldü.

2014 - Rusya, Soçi'de Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni gerçekleşti.

7 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

7 Şubat doğumlu ünlüler şu şekildedir:

1102 - Matilda, İngiltere Krallığı kraliçesi (ö. 1167)

1478 - Thomas More, İngiliz yazar ve devlet adamı (ö. 1535)

1693 - Anna İvanovna, Rus çariçesi (ö. 1740)

1741 - Johann Heinrich Füssli, İsviçreli ressam (ö. 1825)

1804 - John Deere, Amerikalı sanayici (ö. 1886)

1812 - Charles Dickens, İngiliz yazar (ö. 1870)

1837 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (ö. 1915)

1839 - Nicolaas Pierson, Hollanda ekonomist ve Liberal devlet adamı (ö. 1909)

1841 - Auguste Choisy, Fransız mühendis ve mimarlık tarihçisi (ö. 1909)

1842 - Alexandre Ribot, Fransız siyasetçi (ö. 1923)

1867 - Laura Ingalls Wilder, Amerikalı yazar (ö. 1957)

1870 - Alfred Adler, Avusturyalı psikiyatrist (ö. 1937)

1873 - Thomas Andrews, İrlandalı gemi mühendisi ve iş adamı (ö. 1912)

1875 - Lore Alford Rogers, Amerikalı bakteriyolog ve süt bilimcisi (ö. 1975)

1877 - Godfrey Harold Hardy, İngiliz matematikçi (ö. 1947)

1885 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (ö. 1953)

1885 - Sinclair Lewis, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1951)

1887 - Eubie Blake, Amerikalı piyanist ve besteci (ö. 1983)

1889 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (ö. 1952)

1901 - Seyfettin Özege, Türk bibliyograf (ö. 1981)

1904 - Arif Nihat Asya, Türk şair (ö. 1975)

1905 - Ulf von Euler, İsveçli fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1983)

1906 - Puyi, Çin İmparatoru (ö. 1967)

1907 - Cevdet Kudret, Türk yazar ve edebiyat tarihçisi (ö. 1992)

1913 - Ramón Mercader, İspanyol suikastçı (Lev Troçki'nin katili) (ö. 1978)

1927 - Juliette Gréco, Fransız şarkıcı ve aktris (ö. 2020)

1929 - Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (ö. 2008)

1940 - Toshihide Maskawa, Japon Kuramsal fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1946 - Héctor Babenco, Arjantin doğumlu Brezilyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı (ö. 2016)

1946 - Pete Postlethwaite, İngiliz aktör (ö. 2011)

1947 - Teoman Duralı, Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen. (ö. 2021)

1947 - Wayne Allwine, Amerikalı seslendirme sanatçısı (ö. 2009)

1954 - Dieter Bohlen, Alman müzisyen

1955 - Miguel Ferrer, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1962 - David Bryan, Amerikanlı müzisyen ve Bon Jovi grubunun klavyecisi

1962 - Eddie Izzard, Yemen asıllı İngiliz komedyen, oyuncu ve yapımcı

1962 - Garth Brooks, Amerikalı country müzik sanatçısı

1965 - Chris Rock, Amerikalı komedyen

1968 - Sully Erna, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist ve Godsmack grubunun üyesi

1968 - Yıldıray Şahinler, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1971 - Kerem Kupacı, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1972 - Essence Atkins, Amerikalı oyuncu

1974 - J Dilla, Amerikalı rapçi ve prodüktör (ö. 2006)

1974 - Steve Nash, Kanadalı basketbolcu ve Phoenix Suns basketbol takımı oyuncusu

1975 - Rémi Gaillard, Fransız komedyen ve aktör

1975 - Wes Borland, Amerikalı gitarist (Limp Bizkit grubu üyesi)

1976 - Amon Tobin, Brezilyalı DJ, prodüktör, senarist ve Two Fingers grubunun üyesi

1977 - Mariusz Pudzianowski, Polonyalı karışık dövüş sporcusu

1977 - Tsuneyasu Miyamoto, Japon futbolcu

1978 - Ashton Kutcher, Amerikalı oyuncu

1978 - Daniel van Buyten, Belçikalı futbolcu

1978 - Marina Kislova, Rus kısa mesafe koşucusu

1979 - Cerina Vincent, Amerikalı oyuncu

1979 - Tawakel Karman, Yemenli gazeteci, aktivist ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1982 - Mickaël Piétrus, Fransız basketbolcu

1983 - Christian Klien, Avusturyalı araba yarışçısı ve eski Formula 1 pilotu

1987 - Kerli Kõiv, Eston şarkıcı

1988 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (ö. 2010)

1989 - Alexis Rolín, Uruguaylı futbolcu

1989 - Nick Calathes, Yunan basketbolcu

1993 - Diego Laxalt, Uruguaylı futbolcu

7 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

7 Şubat'ta vefat edenler şu şekildedir:

1311 - Kutbeddin Şirazî, İranlı din ve astronomi bilgini (d. 1236)

1407 - Jakub Plichta, Leh Katolik rahip ve Vilnius'un ikinci piskoposu (d. ?)

1724 - Hanabusa Itcho, Japon ressam, kaligraf ve haiku şairi (d. 1652)

1799 - Qianlong, Çin'in Qing Hanedanı'nın altıncı imparatoru (d. 1711)

1823 - Ann Radcliffe, İngiliz yazar (d. 1764)

1837 - IV. Gustav Adolf, İsveç kralı (d. 1778)

1878 - IX. Pius, Katolik Kilisesi dini lideri (en uzun süre hüküm süren) (d. 1792)

1880 - Arthur Morin, Fransız fizikçi (d. 1795)

1881 - Henry B. Metcalfe, Amerikalı siyasetçi ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi (d. 1805)

1885 - İvasaki Yataro, Japon finansör ve Mitsubishi'nin kurucusu (d. 1835)

1894 - Adolphe Sax, Belçikalı mucit (d. 1814)

1929 - Karl Julius Beloch, Alman tarihçi (d. 1854)

1937 - Elihu Root, Amerikalı hukukçu ve devlet adamı (d. 1845)

1958 - Ahmet Nesimi Sayman, Osmanlı devlet adamı (İttihat ve Terakki'nin son Hariciye Nazırı) (d. 1876)

1960 - İgor Kurçatov, Rus fizikçi (d. 1903)

1979 - Josef Mengele, Alman Nazi doktor (d. 1911)

1979 - Pyotr Gluhov, Sovyet yazar (d. 1897)

1985 - Matt Monro, İngiliz şarkıcı (d. 1930)

1986 - Minoru Yamasaki, Amerikalı mimar (İkiz Kuleler) (d. 1912)

1999 - Hüseyin bin Tallal, Ürdün Kralı (d. 1935)

2001 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (d. 1906)

2003 - Augusto Monterroso, Guatemalalı yazar (d. 1921)

2004 - Necdet Seçkinöz, Türk bürokrat (d. 1927)

2006 - Dürrüşehvar Sultan, son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi'nin kızı (d. 1914)

2008 - Sırrı Gültekin, Türk oyuncu, film yönetmeni ve senarist (d. 1924)

2010 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (d. 1920)

2017 - Svend Asmussen, Danimarkalı caz müzisyeni (d. 1916)

2019 - Yalçın Menteş, Türk tiyatro sanatçısı ve televizyon oyuncusu (d. 1960)

2020 - Orson Bean (doğum adı: Dallas Frederick Burrows), Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1928)

2020 - Li Wenliang, Çinli göz hekimi. Daha sonra pandemi haline gelen yeni nesil koronavirüsü dünyaya duyuran isimdir. (d. 1986)

7 ŞUBAT NE GÜNÜ?

7 Şubat önemli bir olayla anılan bir gün değildir.

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