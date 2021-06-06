Tarihte bugün ne oldu? 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
• 1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
• 1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
• 1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
• 1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
• 1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.
• 1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.
• 1924 - Fener Rum Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Papa Eftim'in teşebbüsüyle, Panayia Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Papa Eftim'i bu Kilise'nin başkanlığına getirdi.
• 1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.
• 1937 - Sivas - Malatya Demiryolu, Çetinkaya'da birleşti.
• 1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı.
• 1944 - Ankara'da Beden Terbiyesi Enstitüsü'nün temeli atıldı.
• 1950 - Yeni hükûmet orduda tasfiye yaptı.
• 1959 - Konya'da şiddetli yağmur sel baskınına neden oldu; 4000 hayvan sele kapıldı.
• 1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.
• 1965 - Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldı.
• 1966 - Balıkesirspor Kulübü kuruldu.
• 1966 - UD Leiria Spor Kulübü kuruldu.
• 1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.
• 1969 - OFK Petrovac Futbol Kulübü kuruldu.
• 1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.
• 1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.
• 1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.
• 1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.
• 1985 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği "Pişmanlık Yasası", ANAP'ın oylarıyla kabul edildi.
• 1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.
• 1995 - Yalova il oldu.
• 1996 - AKM Sergi Salonu'nda uluslararası "Diyaloglar, şeylerin düzenine ait yitirilmiş düşünce" sergisi başladı.
• 1996 - İş adamı Halis Toprak'ın, boşandığı eşi Ayşe Toprak'a 5 trilyon 100 milyar lira tazminat vermesi kesinleşti. Bu, Türkiye tarihinin en yüksek boşanma tazminatı oldu.
• 1996 - Karabük, Türkiye'nin 78. ili oldu.
• 1996 - Changchun Yatai Futbol Kulübü kuruldu.
• 2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.
• 2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.
• 2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.
• 2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.
• 2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.
• 2013 - Çapul TV internet üzerinden yayına başladı.
DOĞUMLAR
• 1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)
• 1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)
• 1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)
• 1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)
• 1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)
• 1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)
• 1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)
• 1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)
• 1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)
• 1875 - Thomas Mann, Alman yazar (ö. 1955)
• 1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)
• 1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)
• 1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)
• 1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)
• 1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)
• 1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)
• 1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)
• 1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)
• 1926 - Erdal İnönü, Türk bilim adamı ve siyasetçi (ö. 2007)
• 1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)
• 1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim adamı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
• 1934 - II. Albert, Belçika Kralı
• 1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)
• 1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar
• 1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim adamı (ö. 2005)
• 1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)
• 1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim adamı
• 1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı
• 1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)
• 1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör
• 1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni.
• 1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen
• 1950 - Meral Zeren, Türk aktris ve ses sanatçısı
• 1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör
• 1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi
• 1954 - Wladyslaw Zmuda, Polonyalı eski millî futbolcu
• 1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)
• 1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi
• 1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen
• 1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider
• 1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı
• 1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı
• 1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar
• 1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen
• 1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen
• 1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen
• 1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen
• 1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu
• 1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar
• 1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu
• 1966 - Angela Cavagna, İtalyan model
• 1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı
• 1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu
• 1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu
• 1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu
• 1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu
• 1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
• 1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu
• 1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi
• 1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu
• 1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen
• 1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi
• 1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı
• 1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu
• 1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu
• 1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu
• 1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen
• 1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu
• 1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu
• 1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu
• 1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu
• 1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu
• 1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı
• 1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)
• 1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı
• 1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu
• 1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi
• 1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu
• 1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu
• 1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen
• 1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu
• 1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı
• 1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu
• 1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu
• 1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı
• 1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı
• 1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu
• 1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi
• 1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu
• 1986 - Ante Kulušic, Hırvat futbolcu
• 1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı
• 1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen
• 1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu
• 1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu
• 1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu
• 1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu
• 1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu
• 1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu
• 1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci
• 1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist
• 1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu
• 1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu
• 1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu
• 1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu
• 1990 - Vid Belec, Sloven kaleci
• 1990 - Yumu Kudo, Japon futbolcu
• 1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu
• 1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu
• 1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu
• 1994 - Gakuto Notsuda, Japon futbolcu
• 1994 - Kevin Sousa, Yeşil Burun Adaları futbolcu
• 1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu
• 1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
• 913 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (d. 866)
• 1138 - Raşid, Abbâsî Hâlifesi (d. 1109)
• 1393 - Go-En'yu, Japonya'da Kuzey Talibi (d. 1359)
• 1671 - Stepan Razin, Kazak lider (d. 1630)
• 1747 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (d. 1707)
• 1813 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (d. 1739)
• 1832 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (d. 1738)
• 1837 - Diego Portales, Şilili siyasetçi (d. 1793)
• 1861 - Camillo Benso, İtalyan devlet adamı (d. 1810)
• 1891 - John A. Macdonald, Kanada Dominyonu'nun ilk Başbakanı (d. 1815)
• 1916 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (d. 1859)
• 1920 - Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)
• 1928 - Asaf Derviş Paşa, Türk doktor (d. 1868)
• 1856 - Edward Goodrich Acheson, Amerikalı kimyacı (ö. 1931)
• 1940 - Arthur Zimmermann, Alman bürokrat (d. 1864)
• 1941 - Louis Chevrolet, İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü ve İş adamı (d. 1878)
• 1942 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (d. 1899)
• 1943 - Guido Fubini, İtalyan matematikçi (d. 1879)
• 1944 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (d. 1881)
• 1946 - Gerhart Hauptmann, Alman dramatist, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1862)
• 1948 - Louis Lumière, Fransız film yapımcısı (d. 1864)
• 1961 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (d. 1875)
• 1962 - George Sargent, İngiliz golfçü (d. 1882)
• 1962 - Yves Klein, Fransız ressam (d. 1928)
• 1964 - Ragıp Gümüşpala, Türk asker ve siyasetçi
• 1968 - Kazım Özalp, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1882)
• 1968 - Robert Kennedy, Amerikalı senatör ve Başkan adayı (suikast) (d. 1925)
• 1970 - Camille Bombois, Fransız ressam (d. 1883)
• 1975 - Hiroshi Oshima, Japon asker ve bürokrat (d. 1886)
• 1980 - Hamit Görele, Türk ressam (d. 1903)
• 1987 - Burhan Atak, Türk futbolcu (d. 1905)
• 1991 - Adnan Süvari, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)
• 1991 - Stan Getz, Amerikalı müzisyen (d. 1927)
• 1992 - Hikmet Feridun Es, Türk gazeteci (d. 1909)
• 1994 - Orhan Eralp, Türk bürokrat (d. 1915)
• 1996 - George Davis Snell, Amerikalı bilim adamı (d. 1903)
• 1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)
• 1998 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (d. 1910)
• 2002 - John Frankenheimer Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen (d. 1930)
• 2003 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (d. 1944)
• 2005 - Anne Bancroft, Amerikalı aktris (d. 1931)
• 2005 - Dana Elcar, Amerikalı aktör (d. 1927)
• 2006 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (d. 1946)
• 2009 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)
• 2012 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (d. 1957)
• 2013 - Esther Williams, Amerikalı oyuncu ve yüzücü (d. 1922)
• 2013 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (d. 1918)
• 2013 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (d. 1928)
• 2014 - Abdurrahman Ünsal, Türk siyasetçi (d. 1930)
• 2014 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1972)
• 2014 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (d. 1928)
• 2015 - Aarthi Agarwal, Amerikalı aktris (d. 1984)
• 2015 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)
• 2016 - Theresa Saldana, Amerikalı oyuncudur (d. 1954)
• 2016 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (d. 1926)
• 2016 - Kimbo Slice, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1974)
• 2017 - Ragnhild Queseth Haarstad, Norveç Merkezi Partisi üyesi siyasetçi ve bakandır (d. 1939)
• 2017 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş adamı (d. 1935)
• 2017 - Davey Lambert, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1969)
• 2017 - Sandra Reemer, Hollandalı şarkıcı (d. 1950)
• 2017 - Márta Antal-Rudas, Macar kadın cirit atma sporcusudur (d. 1937)
• 2017 - Rokas Zilinskas, Litvan gazeteci ve siyasetçidir (d. 1972)
• 2018 - Tinus Bosselaar, Hollandalı eski millî futbolcudur (d. 1936)
• 2018 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)
• 2018 - Kira Muratova, Ukraynalı Sovyet film yönetmeni, senarist (d. 1934)
• 2018 - Alan O'Neill, İrlandalı oyuncu (d. 1971)
• 2018 - Monique Papon, Fransız kadın siyasetçi ve senatör (d. 1934)
• 2018 - Ralph Santolla, Amerikalı heavy metal müziği-rock gitaristidir (d. 1969)
• 2018 - Mary Wilson, İngiliz şair (d. 1916)
• 2018 - Franz M. Wuketits, Avusturyalı biyolog, eğitimci, epistemolog ve akademisyendir (d. 1955)
• 2019 - Joan Callahan, Amerikalı feminist filozof (d. 1943)
• 2019 - Dr. John, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1940)
• 2020 - Christel DeHaan, Almanya doğumlu Amerikalı iş kadını ve hayırsever (d. 1942)
• 2020 - Dietmar Seyferth, Alman kimya profesörü (d. 1929)
• 2020 - Ramazan Şallah, Filistin İslâmi Cihat örgütünün kurucusu (d. 1958)
• 2020 - Constantin Xenakis, Mısır doğumlu Yunan asıllı Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1931)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Diyetisyenler Günü