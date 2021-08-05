Tarihte bugün ne oldu? 5 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 5 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 5 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 5 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 5 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

5 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 5 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Bugünkü Newfoundland.

• 1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.

• 1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.

• 1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.

• 1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.

• 1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.

• 1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.

• 1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.

• 1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.

• 1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.

• 1927 - New York'ta Sacco-Vanzettti'nin ölüm cezasına çarptırılmalarına karşı gösteriler yapıldı. İtalyan asıllı Amerikalı anarşistler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri soygun ve cinayet suçlarından 1921'de ölüme mahkûm edilmişlerdi.

• 1940 - II. Dünya Savaşı: Letonya, Sovyetler Birliği himayesine girdi.

• 1945 - Fransa'nın Cezayir Katliamı: 45 bin Cezayirli katledildi.

• 1949 - Ekvador'da deprem: 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.

• 1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

• 1962 - Nelson Mandela hapse girdi. (1990'da serbest kalacak).

• 1968 - Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.

• 1969 - İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda, işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64 polis ve 14 işçi yaralandı.

• 1989 - Nikaragua'da genel seçimler yapıldı. Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi çoğunluğu kazandı.

• 1995 - Türk-İş, Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.

• 2003 - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir araca yerleştirilen bomba infilak etti; 12 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

• 2013 - Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.

• 2016 - Ekim ayına kadar süren Etiyopya protestoları başladı.

DOĞUMLAR

• 1623 - Antonio Cesti, İtalyan besteci (ö. 1669)

• 1746 - Antonio Codronchi, İtalyan rahip ve başpiskopos (ö. 1826)

• 1802 - Niels Henrik Abel, Norveçli matematikçi (ö. 1829)

• 1809 - Alexander William Kinglake, İngiliz devlet adamı ve tarihçi (ö. 1891)

• 1811 - Ambroise Thomas, Fransız opera bestecisi (ö. 1896)

• 1813 - Ivar Aasen, Norveçli şair (ö. 1896)

• 1826 - Şinasi, Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı (ö. 1871)

• 1827 - Manuel Deodoro da Fonseca, Brezilyalı general ve Brezilya Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (ö. 1892)

• 1844 - İlya Repin, Rus ressam (ö. 1930)

• 1850 - Guy de Maupassant, Fransız yazar (ö. 1893)

• 1862 - Joseph Merrick, İngiliz vatandaşı (ö. 1893)

• 1877 - Tom Thomson, Kanadalı ressam (ö. 1917)

• 1889 - Conrad Aiken, Amerikalı şair, öykü yazarı, romancı ve eleştirmen (ö. 1973)

• 1906 - John Huston, Amerikalı yönetmen (ö. 1987)

• 1906 - Wassily Leontief, Rus ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1999)

• 1907 - Eugène Guillevic, Fransız şair (ö. 1997)

• 1928 - Johann Baptist Metz, En önemli Alman Katolik ilahiyatçılarından biri olduğu düşünülmektedir (ö. 2019)

• 1930 - Neil Armstrong, Amerikalı Ay astronotu ve Ay'a ilk ayak basan insan (ö. 2012)

• 1930 - Michal Kovác, Slovakya Eski Devlet Başkanı ve siyasetçi (ö. 2016)

• 1931 - Ülker Köksal, Türk oyun yazarı, romancı ve öykü yazarı

• 1936 - John Saxon, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

• 1937 - Akın Çakmakçı, Türk bürokrat (ö. 2001)

• 1938 - Serol Teber, Türk psikiyatr (ö. 2004)

• 1939 - Aysel Tanju, Türk sinema oyuncusu (ö. 2003)

• 1939 - Bob Clark, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2007)

• 1941 - Airto Moreira, Brezilyalı davulcu ve perküsyoncu

• 1944 - Selçuk Alagöz, Türk pop-rock şarkıcısı, besteci ve söz yazarı

• 1947 - Osman Durmuş, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (ö. 2020)

• 1948 - Cemil İpekçi, Türk moda tasarımcısı

• 1948 - Ray Clemence, İngiltere futbolunun efsane kalecisi (ö. 2020)

• 1952 - Tamás Faragó, Macar eski sutopu oyuncusu

• 1957 - Shigeru Ban, Japon mimar ve tasarımcı

• 1959 - Pete Burns, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2016)

• 1959 - Pat Smear, Amerikalı müzisyen

• 1961 - Janet McTeer, İngiliz oyuncu

• 1962 - Patrick Ewing, Amerikalı basketbol oyuncusu

• 1964 - Zerrin Tekindor, Türk oyuncu

• 1964 - Adam Yauch, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yönetmen (ö. 2012)

• 1966 - James Gunn, Amerikalı film yönetmeni, yapımcısı ve senaristi

• 1966 - Suzan Seçkiner, İlk kadın FIDE hakemi

• 1968 - Colin McRae, İskoç ralli sürücüsü (ö. 2007)

• 1968 - Marine Le Pen, Fransız siyasetçi

• 1971 - Valdis Dombrovskis, Eski Letonya Başbakanı olan Leton politikacı

• 1972 - Darren Shahlavi, İngiliz aktör (ö. 2015)

• 1972 - Theodore Whitmore, Jamaikalı futbolcu ve teknik direktör

• 1973 - Bora Öztoprak, Türk müzisyen

• 1974 - Alvin Ceccoli, Eski Avustralyalı futbolcu

• 1974 - Kajol Devgan, Hint aktris

• 1975 - Eicca Toppinen, şarkı yazarı

• 1977 - Beyza Durmaz, Türk şarkıcı

• 1978 - Rita Faltoyano, Macar porno yıldızı

• 1978 - Kim Gevaert, Belçikalı eski kısa mesafe koşucusu

• 1979 - David Healy, Kuzey İrlandalı eski futbolcu

• 1980 - Wayne Bridge, İngiliz futbolcu

• 1980 - Salvador Cabañas, Paraguaylı millî futbolcu

• 1980 - Jason Culina, Avustralyalı futbolcu

• 1981 - Travie McCoy, Amerikalı rapçi

• 1981 - Jesse Williams, Amerikalı oyuncu ve model

• 1984 - Helene Fischer, Alman şarkıcı ve şovmen

• 1985 - Laurent Ciman, Belçikalı millî futbolcu

• 1985 - Salomon Kalou, Fildişi Sahilili futbolcu

• 1985 - Erkan Zengin, Türk asıllı İsveçli futbolcu

• 1988 - Federica Pellegrini, İtalyan yüzücü

• 1989 - Ryan Bertrand, İngiliz futbolcu

• 1991 - Esteban Gutiérrez, Meksikalı Formula 1 pilotu

• 1991 - Andreas Weimann, Avusturyalı futbolcu

• 1994 - Martín Rodríguez, Şilili futbolcu

• 1995 - Pierre Højbjerg, Danimarkalı futbolcu

• 1996 - Takakeisho Mitsunobu, Japon profesyonel sumo güreşçisi

• 1997 - Olivia Holt, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

• 1998 - Mimi Keene, İngiliz oyuncu

• 1999 - Meltem Yıldızhan, Türk kadın basketbolcu

ÖLÜMLER

• 824 - Heizei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 51 (d. 773)

• 917 - I. Efthimios, 907'den 912'ye kadar Konstantinopolis Patriği (d. 834)

• 1364 - Kogon, Japonya'da Nanboku-cho dönemi sırasında ilk Kuzey Talibi (d. 1313)

• 1633 - George Abbot, Canterbury başpiskoposu (d. 1562)

• 1729 - Thomas Newcomen, İngiliz mucit (d. 1663)

• 1862 - Félix de Muelenaere, Belçikalı Roma Katolik politikacı (d. 1793)

• 1895 - Friedrich Engels, Alman politik filozof (d. 1820)

• 1901 - Victoria, Alman imparatoriçesi, Prusya kraliçesi ve kraliyet prensesi (d. 1840)

• 1929 - Millicent Fawcett, İngiliz feminist (d. 1847)

• 1946 - Wilhelm Marx, Alman avukat, devlet adamı (d. 1863)

• 1950 - Emil Abderhalden, İsviçreli biyokimyacı ve fizyolog (d. 1877)

• 1955 - Carmen Miranda, Portekiz doğumlu Brezilyalı aktris ve samba şarkıcısı (d. 1909)

• 1957 - Heinrich Wieland, Alman kimyager (d. 1877)

• 1961 - Kenan Yılmaz, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1900)

• 1962 - Marilyn Monroe, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1926)

• 1964 - Moa Martinson, İsveçli yazar (d. 1890)

• 1967 - Mustafa İnan, Türk inşaat mühendisi, akademisyen ve bilim adamı (d. 1911)

• 1970 - Sermet Çağan, Türk tiyatro sanatçısı ve gazeteci (d. 1929)

• 1982 - Faruk Gürtunca, Türk eğitimci, gazeteci ve siyasetçi (d. 1904)

• 1984 - Richard Burton, İngiliz aktör (d. 1925)

• 1991 - Soichiro Honda, Japon iş adamı (d. 1906)

• 1998 - Münif İslamoğlu, Türk hekim, siyasetçi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından (d. 1917)

• 1998 - Otto Kretschmer, Alman asker ve Alman Donanması'nda U-boot kaptanı (d. 1912)

• 1998 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (d. 1911)

• 2000 - Alec Guinness, İngiliz aktör (d. 1914)

• 2006 - Daniel Schmid, İsviçreli yönetmen (d. 1941)

• 2008 - Neil Bartlett, İngiliz kimyacı (d. 1932)

• 2011 - Francesco Quinn, Amerikalı oyuncu (d. 1963)

• 2012 - Chavela Vargas, Meksikalı şarkıcı (d. 1919)

• 2013 - İnal Batu, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1936)

• 2014 - Marilyn Burns, Amerikalı oyuncu (d. 1949)

• 2015 - Nuri Ok, Türk hukukçu (d. 1942)

• 2015 - Ellen Vogel, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1922)

• 2017 - İrina Berejna, Ukraynalı siyasetçi (d. 1980)

• 2017 - Dionigi Tettamanzi, İtalyan Kardinalı (d. 1934)

• 2018 - Ellen Joyce Loo, Kanada doğumlu Hong Konglu-Çinli kadın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı (d. 1986)

• 2018 - Alan Rabinowitz, Amerikalı zoolog ve bilim insanı (d. 1953)

• 2018 - Charlotte Rae, Amerikalı oyuncu, komedyen, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

• 2019 - Teresa Ha, Hong Konglu sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

• 2019 - Josef Kadraba, Çekoslovak millî futbolcu (d. 1933)

• 2019 - Toni Morrison, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1931)

• 2020 - Hawa Abdi, Somalili insan hakları aktivisti ve hekim (d. 1947)

• 2020 - Eric Bentley, İngiliz-Amerikalı tiyatro eleştirmeni, oyun yazarı, şarkıcı, yayıncı ve çevirmen (d. 1916)

• 2020 - Sadia Dehlvi, Hint gazeteci, köşe yazarı ve aktivist (d. 1956)

• 2020 - Pete Hamill, Amerikalı gazeteci, yazar, yayıncı ve eğitimci (d. 1935)

• 2020 - Agathonas İakovidis, Yunan şarkıcı (d. 1955)

• 2020 - Cecil Leonard, Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1946)

• 2020 - Blanca Rodríguez, Eski Venezuela first laydsi ve soylu kişilik (d. 1926)

• 2020 - Aritana Yawalapiti, Brezilyalı Kasike (d. 1949)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Tarihte bugün ne oldu? 5 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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