Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 4 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

4 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

476 - Batı Roma İmparatorluğu'nun son Hükümdarı Romulus Augustus, kendisini İtalya Kralı olarak ilân eden Germen şefi Odoacer tarafından tahttan indirilince, Batı Roma İmparatorluğu sona erdi.

1521 - İlyaki Kuşatması: Kara Mahmut Reis tarafından gerçekleştirilen kuşatma sonucunda İlyaki adası fethedildi.

1781 - Los Angeles, İspanyollar tarafından bölgeye yerleştirilen insanlarca kuruldu.

1870 - Fransa'da, III. Cumhuriyet ilan edildi.

1885 - Self-servis, ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.

1886 - Yaklaşık 30 yıl süren savaşlardan sonra, Apaçi lideri Geronimo, Arizona'da teslim oldu.

1888 - George Eastman, Kodak adını ticarileştirdi ve makaralı film kullanan kamerasının patentini aldı.

1919 - Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ni açtı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Sarıgöl, Buldan ve Bigadiç'i geri aldı.

1932 - Dünya Barış Konferansı Viyana'da toplandı.

1935 - İstanbul telefon şirketi, Hükûmet adına işletilmeye başlandı.

1936 - Birleşik Krallık Hükümdarı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

1939 - Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu.

1941 - II. Dünya Savaşı: İlk kez bir ABD gemisi, bir Alman denizaltısının hücumuna uğradı. Geminin adı USS Greer'di.

1944 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Brüksel ve Anvers'i ele geçirdi.

1950 - Türkiye'de Hasbi Tembeler olarak bilinen Beetle Bailey çizgi dizisi ilk kez çizgi bant olarak yayımlandı.

1956 - Depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar olan "IBM RAMAC 305" tanıtıldı.

1957 - Afroamerikan sivil haklar hareketi: -Little Rock Krizi- Arkansas Valisi, siyahi öğrencilerin Merkez Lisesi'ne kayıt yaptırmalarına engel olabilmek için Ulusal Muhafızlar'ı göreve çağırdı.

1963 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, İsviçre'nin Dürrenäsch şehri yakınlarında düştü; 80 kişi öldü.

1964 - Endonezya Hükûmeti, Beatles tarzı saç kesimini yasakladı.

1970 - Erdal İnönü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü oldu.

1970 - Şili'de, sosyalist lider Salvador Allende Başkan seçildi.

1971 - Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Juneau, Alaska yakınlarında düştü: 111 kişi öldü.

1972 - 1972 Yaz Olimpiyatları: Mark Spitz, yüzmede 7. altın madalyasını aldı, böylelikle tek bir Olimpiyat Oyunları'nda, 7 madalya birden alan ilk sporcu olarak rekor kırdı.

1975 - Bülent Ecevit'in seçim otobüsü, Elazığ'da taşlandı; 50 yaralı, 57 gözaltı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi, gözaltı süresinin 90 günden 45 güne inmesini onayladı.

1988 - Bangladeş'te sel: 300 kişi öldü, 20 milyon insan evsiz kaldı.

1989 - Türkiye'nin ilk spor gazetesi Fotospor, yayın hayatına başladı.

1991 - Halkın Emek Partisi (HEP), Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile anlaşarak seçimlerde iş birliği kararı aldı.

1993 - Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Mehmet Sincar, Batman'da öldürüldü.

1996 - Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylül'de 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı.

1996 - Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) örgütü militanları, Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki askerî bir kampa saldırdı, üç hafta süren çatışmalarda en az 130 kişi öldü.

1997 - Kudüs'te çarşı merkezinde üç büyük patlamada 7 kişi öldü, 192 kişi yaralandı. Saldırıyı Hamas örgütü üstlendi.

1998 - Google, Stanford'da doktora yapan iki öğrenci; Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu.

2008 - Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu önderliğinde, Hak ve Eşitlik Partisi kuruldu.

Doğumlar

973 - Birûni, Farsi gök bilimci (ö. 1051)

1768 - François-Auguste-René Chateaubriand, Fransız yazar ve diplomat (ö. 1848)

1824 - Anton Bruckner, Avusturyalı besteci (ö. 1896)

1869 - Karl Seitz, Avusturyalı siyasetçi ve devlet adamı (ö. 1950)

1891 - Fridolin von Senger und Etterlin, Alman asker (ö. 1963)

1896 - Antonin Artaud, Fransız oyun yazarı, şair ve tiyatro oyuncusu (ö. 1948)

1901 - Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair ve oyun yazarı (ö. 1967)

1906 - Max Delbrück, Alman biyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 1981)

1908 - Edward Dmytryk, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)

1913 - Kenzo Tange, Japon mimar (ö. 2005)

1913 - Stanford Moore, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1982)

1925 - Forrest Carter, Amerikalı yazar (ö. 1979)

1927 - John McCarthy, Amerikalı bilgisayar bilimci (ö. 2011)

1928 - Dick York, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1992)

1934 - Clive Granger, Galli ekonomist (ö. 2009)

1944 - Tony Atkinson, Britanyalı akademisyen ve ekonomist (ö. 2017)

1945 - Kandemir Konduk, Türk oyun yazarı ve senarist

1953 - Fatih Terim, Türk spor adamı

1956 - Blackie Lawless, Amerikalı müzisyen

1974 - Oğuz Aksaç, Türk halk müziği sanatçısı

1975 - Mark Ronson, İngiliz DJ, gitarist, şarkıcı ve müzik prodüktörü

1979 - Ankaralı Yasemin, Türk şarkıcı

1981 - Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1981 - Lacey Mosley, Amerikalı şarkıcı

1984 - Camila Bordonaba, Arjantinli oyuncu ve model

1986 - Jaclyn Hales, Amerikalı oyuncu

1990 - Olha Harlan, Ukraynalı eskrimci

1990 - Stefanía Fernández, Venezuelalı model

Ölümler

1063 - Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu (d. 990)

1522 - Kara Mahmut Reis, Türk denizci (d. ?)

1907 - Edvard Grieg, Norveçli besteci (d. 1843)

1944 - Erich Fellgiebel, Alman general (Hitler'e karşı yapılan 20 Temmuz suikast girişiminde yer alan) (idam) (d. 1886)

1963 - Robert Schuman, Fransız politikacı (d. 1886)

1965 - Albert Schweitzer, Alman tıp doktoru, filozof, müzisyen ve Nobel Barış Ödülü sahibi d. 1875)

1965 - Mahmut Moralı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (Şehir Tiyatroları sanatçısı) (d. 1902)

1967 - Ali Mümtaz Arolat, Türk şair (d. 1897)

1985 - Cebrail Allaf, Süryani Kadim Cemaati'nin ruhani lideri

1989 - Georges Simenon, Belçikalı polisiye yazarı (d. 1903)

1990 - Turan Dursun, Türk yazar ve düşünce adamı (d. 1934)

1993 - Mehmet Sincar, Türk siyasetçi (d. 1953)

1997 - Aldo Rossi, İtalyan mimar ve tasarımcı (d. 1931)

2003 - Tibor Varga, Macar kemancı (d. 1921)

2006 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu (d. 1942)

2006 - Steve Irwin, Avusturyalı belgeselci (d. 1962)

2019

Abbas Abdulla, Azeri şair (d. 1940)

Tevfik Kış, Türk güreşçi ve antrenör (d. 1934)