Tarihte bugün ne oldu? 29 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ocak'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
29 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Ocak tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1595 - William Shakespeare'in oyunu Romeo ve Juliet, muhtemelen ilk kez sahnelendi.
1676 - III. Fyodor, Rus Çarı oldu.
1861 - Kansas, 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1886 - Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.
1928 - Bursa Amerikan Kız Koleji, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hıristiyanlık propogandası yapıldığı iddia edildi.
1930 - İspanya diktatörü General Miguel Primo de Rivera öğrencilerin gösterileri sonucu istifa etmek zorunda kaldı; Başbakanlığa General Dámaso Berenguer atandı.
1931 - Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkûm edildi ve karar TBMM'nin onayına sunuldu.
1932 - Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız Türkçe Kur'an okudu.
1934 - Uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi Leblebici Horhor Ağa'nın çekimi bitti. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, senaryosu Mümtaz Osman takma adıyla Nâzım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2. Venedik Film Festivali'nde "Onur Diploması" ile ödüllendirildi.
1937 - Sovyetler Birliği'nde Stalin muhalifi 13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
1944 - Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
1950 - İran'da deprem; yaklaşık 1500 kişi öldü.
1950 - Savaştan sonraki ilk turist kafilesi İstanbul'a geldi.
1957 - Evli Kadınların Uyrukluğu sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.
1958 - Sinema oyuncusu Paul Newman, Joanne Woodward ile evlendi.
1964 - Kış Olimpiyat Oyunları Innsbruck'da (Avusturya) başladı.
1967 - Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil tutuklandı. Kızılırmak adlı şiir kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı.
1971 - Güven Partisi adını Millî Güven Partisi olarak değiştirdi.
1978 - Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) kuruldu. 12 Eylül Darbesinden sonra 16 Ekim 1981'de diğer partilerle birlikte kapatıldı.
1978 - İsveç, ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle aerosol spreylerin kullanımını yasakladı ve bu tür bir yasak getiren ilk ülke oldu.
1979 - Çin Başkan Yardımcısı Deng Xiaoping ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, diplomatik ilişkileri yeniden başlatan antlaşmayı imzaladılar.
1983 - Sol görüşlü Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur İzmit'te idam edildi.
1986 - Yoweri Museveni, Uganda Devlet Başkanı olarak görevine başladı.
1988 - Dolar 1.385 liraya fırladı. Polis Tahtakale'yi bastı ve döviz alışverişini engelledi.
1996 - Jacques Chirac, Fransa'nın nükleer denemelere son verdiğini açıkladı.
2005 - Çin'den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan'a uçak seferi düzenlendi.
2006 - Çin'de Henan eyaletinin Linzhou şehrindeki havai fişeklerle dolu bir depoda patlama meydana geldi: 16 kişi öldü.
2009 - Başbakan Tayyip Erdoğan İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Filistin olayları nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile basın toplantısında tartıştı.
DOĞUMLAR
1750 - Bailey Bartlett, Amerikalı siyasetçi (ö. 1830)
1782 - Daniel Auber, Fransız besteci (ö. 1871)
1843 - William McKinley, Amerika Birleşik Devletleri'nin 25. Başkanı (ö. 1901)
1860 - Anton Çehov, Rus yazar (ö. 1904)
1866 - Romain Rolland, Fransız romancı, daramaturg ve denemeci (1915 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (ö. 1944)
1870 - Süleyman Nazif, Türk şair, yazar ve devlet adamı (ö. 1920)
1874 - John D. Rockefeller Jr., Amerikalı iş insanı (ö. 1960)
1911 - Peter von Siemens, Alman iş adamı (ö. 1986)
1925 - Robert Crichton, Amerikalı roman yazarı (ö. 1993)
1927 - Urkiye Mine Balman, Kıbrıs Türk şair ve öğretmen
1926 - Abdus Salam, Pakistanlı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1996)
1932 - Erdal Alantar, Türk ressam (ö. 2014)
1945 - Aleksandr Gutman, Rus yönetmen (ö. 2016)
1945 - Tom Selleck, Amerikalı sinema oyuncusu
1947 - Linda B. Buck, Amerikalı bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
1954 - Oprah Winfrey, Amerikalı sunucu ve oyuncu
1960 - Gia Carangi, ABD'nin ilk süper modeli (ö. 1986)
1962 - Olga Tokarczuk, Polonyalı şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
1964 - İhsan Dağı, Türk akademisyen, yazar ve Zaman gazetesi yazarı
1968 - Hakan Meriçliler, Türk oyuncu
1972 - Engin Günaydın, Türk oyuncu
1980 - Ivan Klasnic, Hırvat futbolcu
1988 - Aydın Yılmaz, Türk futbolcu
1988 - Denys Boyko, Ukraynalı futbolcu
1996 - Melis Alpacar, Türk voleybolcu
1996 - Orkan Çınar, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
1820 - III. George, İngiltere Kralı (d. 1738)
1848 - Joseph Görres, Alman yazar ve gazeteci (d. 1776)
1899 - Alfred Sisley, Britanyalı ressam (d. 1839)
1934 - Fritz Haber, Alman kimyager (d. 1868)
1941 - Yannis Metaksas, Yunan general ve devlet adamı (d. 1871)
1946 - İsmail Fenni Ertuğrul, Türk mutasavvıf, felsefeci ve yazar (d. 1855)
1950 - Ahmed el Cabir el Sabbah, Kuveyt Şeyhi (d. 1885)
1957 - Ziya Osman Saba, Türk şair ve yazar (d. 1910)
1963 - Robert Frost, Amerikalı şair (d. 1874)
1964 - Alan Ladd, Amerikalı oyuncu (d. 1913)
1991 - Tarık Zafer Tunaya, Türk akademisyen (d. 1916)
2003 - Natalia Dudinskaya, Rus balerin (d. 1912)
2005 - Ephraim Kishon, İsrailli yazar ve yönetmen (d. 1924)
2005 - Saliha Nimet Altınöz, Türk eğitimci (Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerinden) (d. 1914)
2007 - Hasan Kavruk, Türk ressam (d. 1918)
2007 - Edward Robert Harrison, Britanyalı gökbilimci ve kozmolojist (d. 1919)
2013 - Arif Peçenek, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1959)
2014 - Ayşe Nana, Ermeni asıllı Türk-İtalyan oyuncu ve dansçı (d. 1936)
2016 - Jacques Rivette, Fransız film yönetmeni (d. 1928)
2019
Jane Aamund, Danimarkalı gazeteci ve yazar (d. 1936)
George Fernandes, Hint siyasetçi, yazar, sendikacı, tarım uzmanı ve gazeteci (d. 1930)
James Ingram, Amerikalı soul müzik sanatçısı ve yapımcısı (d. 1952)
BAYRAMLAR VE YILDÖNÜMLERİ
Batı Trakya Türkleri Millî Direniş Günü