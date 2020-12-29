Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık'ta yaşananlar!

29.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 01:02
Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

29 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1845 - Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.

1890 - Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda, ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk, en az 153 Kızılderili öldürdüler.

1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Millî Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

1941 - NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1967 - Kıbrıs Türk toplumu, Ada'da ayrı bir yönetim ilan etti. Dr. Fazıl Küçük Başkanlığında 10 kişilik bir kabine kuruldu.

1976 - Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda, Murat 131'in imalatına başlandı.

1978 - İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar Başbakan oldu.

1983 - Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı; döviz bulundurmak artık suç değil.

Tac Mahal. Hindistan'ın Agra kentindeki bu yapıt turistlerin gözde uğrak yerlerindendir.

1984 - Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine, oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1985 - Lübnan'da on yıllık iç savaşa son veren barış antlaşması, Müslüman ve Hristiyan dini liderleri tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da imzalandı.

1989 - Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.

1990 - 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.

1992 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.

1994 - Türk Hava Yolları'nın "Mersin" adlı uçağı, Van seferini yaparken düştü; 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.

1995 - Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı.

1996 - Guatemala'da 36 yıldır süren sivil çatışmalara, gerilla güçleri ile Hükûmet liderleri arasında imzalanan antlaşmayla son verildi.

1998 - Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'te bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.

DOĞUMLAR

1692 - Franz Georg Hermann, Alman ressam (ö. 1768)

1800 - Charles Goodyear, Amerikalı mucit (ö. 1860)

1808 - Andrew Johnson, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 17. Başkanı (ö. 1875)

1809 - William Ewart Gladstone, İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1898)

1861 - Necip Asım Yazıksız, Türk dil bilimci ve tarihçi (ö. 1935)

1876 - Pau Casals, İspanyol çellist, besteci ve yönetmen (ö. 1973)

1920 - Josefa İloilo, Fiji Devlet Başkanı (ö. 2011)

1910 - Ronald Coase, Büyük Britanya asıllı Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2013)

1938 - Jon Voight, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1946 - Marianne Faithfull, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu

1947 - Cozy Powell, İngiliz baterist (ö. 1997)

1950 - Edip Akbayram, Türk müzisyen

1959 - Murat Yetkin, Türk gazeteci ve köşe yazarı

1967 - Lilly Wachowski, Amerikalı yönetmen

1972 - Leonor Varela, Şilili oyuncu

1972 - Jude Law, İngiliz oyuncu

1976 - Katherine Moennig, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Danny R. McBride, Amerikalı oyuncu, yazar ve film yapımcısı

1981 - Berkay Şahin, Türk şarkıcı

1988 - Agnes Szavay, Macar tenisçi

1990 - Tadas Simaitis, Litvan futbolcu

1995 - Ross Lynch, Amerikalı şarkıcı

ÖLÜMLER

1703 - II. Mustafa, Osmanlı'nın 22. Padişahı (d. 1664)

1743 - Hyacinthe Rigaud, Fransız ressam (d. 1659)

1825 - Jacques-Louis David, Fransız ressam (d. 1748)

1891 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantıkçı (d. 1823)

1926 - Rainer Maria Rilke, Avusturyalı şair (d. 1875)

1941 - Fikret Şadi Karagözoğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1890)

1963 - Aleksander Lados, Polonyalı diplomat, konsolosluk memuru, gazeteci ve politikacı (d. 1891)

1986 - Harold Macmillan, İngiliz siyasetçi ve eski Birleşik Krallık Başbakanlarından (d. 1894)

1986 - Andrey Tarkovski, Rus film yönetmeni, yazar ve aktör (d. 1932)

1987 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (d. 1913)

1988 - Sıtkı Yırcalı, Türk siyasetçi (d. 1908)

1989 - Süreyya Ağaoğlu, Türk avukat ve yazar (Türkiye'nin ilk kadın avukatı) (d. 1903)

2007 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (d. 1972)

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