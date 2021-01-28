Tarihte bugün ne oldu? 28 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

28 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1517 - Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.

1547 - VI. Edward, İngiltere Kralı oldu.

1807 - Pall Mall Sokağı, tarihte ışıklandırılan ilk sokak oldu.

1820 - Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Petrovich Lazarev öncülüğündeki Rus ekip, Antarktika kıtasını keşfetti.

1871 - Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu ve savaş sona erdi.

1909 - İspanya-Amerika Savaşı'ndan beri orada olan Amerikan birlikleri, Küba'dan ayrıldı.

1918 - Lev Troçki, Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'yu kurmaya başladı.

1920 - Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda, Misak-ı Milli kabul edildi.

1921 - Mustafa Suphi ve arkadaşları, Trabzon'a geldikten sonra İskele Kahyası İttihatçı Yahya tarafından bir motora bindirildiler ve gece denizde öldürüldüler.

1921 - Albert Einstein, evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı.

1923 - İçişleri Bakanlığı, İzmit ilinin adını Kocaeli olarak değiştirdi.

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul Şubesi açıldı.

1929 - İstanbul'da bir otomobil montaj fabrikası kurmak için Ford şirketi ile Maliye Vekaleti arasında imzalanan anlaşma Meclis'te kabul edildi.

1932 - Japonya, Şanghay'ı işgal etti.

1935 - İzlanda, kürtajı yasallaştıran ilk ülke oldu.

1939 - İstanbul Tramvay Şirketi, 1.570.000 liraya Devletçe satın alındı.

1956 - Personel Kanunu açıklandı; en yüksek maaş 2 bin lira olacak.

1957 - Danıştay'a ilk kez iki kadın üye seçildi: Nezahat Martı ve Şükran Esmerer.

1958 - Kıbrıs'ta Türklerin düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak'ta Birleşik Krallık'ı kınama kararı aldı.

1959 - Çukurova'da sel oldu. 200 bin portakal ağacı sel altında kaldı, bir mensucat fabrikasını sel bastı. Zararın 5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı başladı.

1963 - İstanbul'da İstinye'deki Kavel Kablo Fabrikası'nda çalışan 170 işçi oturma grevi yaptı. İşçiler sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılan dört arkadaşlarının işe geri alınmasını istiyorlardı.

1971 - İzmir'de gençler, Amerikan 6. Filosunu protesto ettiler; 20 genç gözaltına alındı.

1975 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Olayların baş sorumlusu Milliyetçi Cephe'dir" dedi.

1982 - İdam hükümlü firari sağ eylemci İsa Armağan, İran'da tutuklandı.

1982 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü; saldırıyı, "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" üstlendi.

1983 - 9 kişinin öldüğü, 72 kişinin de yaralandığı, 7 Ağustos 1982'deki Esenboğa Havalimanı saldırısına katılanlardan Levon Ekmekçiyan, Ankara Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

1986 - Sakıp Sabancı, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanlığına seçildi.

1986 - Uzay mekiği Challenger, fırlatılışından 73 saniye sonra parçalandı: yedi astronot öldü. Hatanın katı yakıt motorlarındaki sızıntıdan kaynaklandığı öne sürüldü.

1987 - Türkiye, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkını çekince koyarak kabul ettiğini açıkladı.

1988 - THY, iç hat seferlerinde sigara içilmesini yasakladı.

1992 - Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni kapattı.

1993 - Genelkurmay Başkanlığı, "darbe devrinin" kapandığını açıkladı.

1994 - Türk savaş uçakları, PKK'nın (Kürdistan İşçi Partisi) Kuzey Irak'taki Zeli kampını bombaladı.

1997 - Güney Afrika'da ırkçı yönetim döneminde görevli dört polis, devrimci öğrenci lideri Steve Biko'yu 1977'de öldürdüklerini resmen itiraf etti.

1997 - Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak.

2002 - Ekvador Havayollarına ait Boeing 727-100 tipi bir yolcu uçağı güney Kolombiya'da And dağlarına çarparak düştü: 92 kişi öldü.

2004 - Türk lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2006 - Polonya'nın Katowice şehrinde bir sergi sarayının çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü: 62 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

2008 - Haydarpaşa-Denizli seferi yapan trenin saat 02:00 civarlarında Kütahya'nın Çöğürler kasabasında raydan çıkmasıyla oluşan kazada, 436 yolcudan 9 kişi öldü. Yaklaşık 300 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

DOĞUMLAR

1457 - VII. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1509)

1717 - III. Mustafa, Osmanlı'nın 26. Padişahı (ö. 1774)

1825 - Benedetto Cairoli, İtalyan siyasetçi, Risorgimento döneminin sol kanat lideri ve üç kez İtalya Başbakanı (ö. 1889)

1834 - Sabine Baring-Gould, İngiliz Anglikan rahip ve roman yazarı (ö. 1924)

1844 - Gyula Benczúr, Macar ressam (ö. 1920)

1853 - Jose Marti, Kübalı şair, yazar ve Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü (ö. 1895)

1872 - Otto Braun, Alman sosyalist teorisyen ve Sosyal Demokrat Parti önderlerinden (ö. 1955)

1873 - Colette (Sidonie-Gabrielle), Fransız oyun yazarı (20. yüzyılın ilk yarısında Fransız edebiyatında tarzıyla çığır açan kadın romancı) (ö. 1954)

1875 - Julián Carrillo, Meksikalı besteci (ö. 1965)

1884 - Auguste Piccard, İsviçreli fizikçi (ö. 1962)

1887 - Arthur Rubinstein, Polonya doğumlu Amerikalı piyano virtüözü (ö. 1982)

1890 - Robert Franklin Stroud, Amerikalı mahkûm (Alkatraz Kuşçusu) (ö. 1963)

1897 - Valentin Katayev, Rus romancı ve oyun yazarı (Devrim sonrası Rusya'da özgün tarzıyla dikkat çeken) (ö. 1986)

1906 - Markos Vafiadis, Yunanistan Komünist Partisi kurucularından ve Yunan İç Savaşı'nda Demokratik Ordu Komutanlarından (ö. 1992)

1912 - Jackson Pollock, Amerikalı ressam (ö. 1956)

1927 - Eşref Kolçak, Türk oyuncu (ö. 2019)

1929 - Claes Oldenburg, İsveç kökenli Amerikalı pop-art heykelci

1935 - Maria Eugenia Lima, Angolalı şair, dramaturg ve romancı

1936 - İsmail Kadare, Arnavut yazar

1938 - Leonid İvanoviç Jabotinskiy, Sovyet halterci

1940 - Carlos Slim Helú, Lübnan asıllı Meksikalı iş adamı

1942 - Brian Jones, İngiliz rock müzisyeni (ö. 1969)

1947 - Haydar Baş, Türk siyasetçi, ilahiyatçı, yazar ve eğitimci

1948 - İbrahim Yazıcı, Türk siyasetçi ve spor yöneticisi (ö. 2013)

1953 - Anicée Alvina, Fransız oyuncu (ö. 2006)

1954 - Ümit Yesin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2019)

1955 - Nicolas Sarkozy, Fransız siyasetçi

1958 - Sandy Gandhi, Avustralyalı komedyen ve köşe yazarı (ö. 2017)

1968 - Sarah McLachlan, Kanadalı müzisyen

1970 - Julia Jäger, Alman oyuncu

1973 - Natalya Morozova, Rus voleybolcu

1975 - Susana Feitor, Portekizli yürüyüşçü

1975 - Tijen Karaş, Türk haber sunucusu

1978 - Gianluigi Buffon, İtalyan futbolcu

1981 - Elijah Wood, Amerikalı oyuncu

1981 - Volga Sorgu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

ÖLÜMLER

661 - Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki 4. İslam Halifesi (d. 599)

814 - Şarlman, Alman Kralı (d. 742)

1547 - VIII. Henry, İngiltere Kralı (d. 1491)

1864 - Benoît Paul Émile Clapeyron, Fransız mühendis ve fizikçi (d. 1799)

1866 - Robert Foulis, Kanadalı mucit, inşaat mühendisi ve sanatçı (d. 1796)

1891 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (d. 1832)

1921 - Mustafa Suphi, Türk komünist siyasetçi ve Türkiye Komünist Partisi ilk Merkez Komite Başkanı (suikast) (d. 1883)

1926 - Kato Takaaki, Japonya Başbakanı (d. 1860)

1939 - William Butler Yeats, İrlandalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1865)

1940 - Sultan Galiyev, Tatar lider, düşünce adamı ve ulusal komünizmin fikir babası (idam) (d. 1892)

1953 - Neyzen Tevfik Kolaylı, Türk ney üstadı ve ünlü hiciv şairi (d. 1879)

1965 - Maxime Weygand, Fransız general (d. 1867)

1981 - Özdemir Asaf, Türk şair (d. 1923)

1982 - Kemal Arıkan, Türk diplomat (d. 1927)

1983 - Levon Ekmekçiyan, Ermeni ASALA'ya mensup militan (7 Ağustos 1982'de Esenboğa Havalimanı saldırısının faillerinden) (d. 1958)

1988 - Klaus Fuchs, Alman teorik fizikçi ve atom casusu (d. 1911)

1989 - Gürbüz Bora, Türk tiyatro sanatçısı

1996 - Joseph Brodsky, Rus şair (d. 1940)

2002 - Astrid Lindgren, İsveçli yazar (d. 1907)

2002 - Ayşenur Zarakolu, Türk yayıncı, yazar ve insan hakları savunucusu (tabu konularda yaptığı yayınlarla tanınan) (d. 1946)

2004 - Joe Viterelli, Amerikalı aktör (d. 1937)

2005 - Jim Capaldi, İngiliz müzisyen (Traffic) (d. 1944)

2010 - Ömer Uluç, Türk ressam (d. 1931)

2012 - Keriman Halis Ece, Türk piyanist, model ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli (d. 1913)

2013 - Ferdi Özbeğen, Türk piyanist ve şarkıcı (d. 1941)

2015 - Yves Chauvin, Fransız kimyacı (d. 1930)

2016 - Ales Debeljak, Sloven yazar (d. 1961)

2017

Engin Cezzar, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1935)

Alyaksandr Tsihanoviç, Beyaz Rus şarkıcı (d. 1952)

Mehmet Türker, Türk gazeteci ve yazar (d. 1944)

Ion Ungureanu, Moldovalı oyuncu ve siyasetçi (d. 1935)

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